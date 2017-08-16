باید فرصت خدمتگزاری به زائران امام رضا(ع) را قدر بدانیم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از آستان نیوز، سید مرتضی بختیاری ظهر چهارشنبه در آئین تکریم و معارفه مدیرکل حراست آستان قدس رضوی با گرامیداشت ۲۳ ذی القعده روز زیارتی مخصوص حضرت ثامن الحجج(ع) و سالگرد پیروزی حزب الله لبنان در جنگ ۳۳ روزه اظهار کرد: تولیت معزز آستان قدس رضوی با توجه به منشور هفتگانه رهبر معظم انقلاب، تغییراتی را در سیاست‌های کلان آستان قدس رضوی به وجود آوردند که خدمت شایسته و درخور شان به زائران امام رضا(ع) از محوری ترین این رویکردهاست.

وی با تقدیر از تلاش‌های سیدرضا اصغری، مدیرکل سابق حراست آستان قدس رضوی افزود: سنگرها در نظام اسلامی جایگاه خدمت رسانی به مردم به عنوان صاحبان اصلی انقلاب است و اگر در هنگام تصدی مسئولیت خود را سرباز نظام جمهوری اسلامی بدانیم و گره گشایی و نوکری مردم را کنیم، برنده خواهیم بود.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی گفت:‌ حساسیت جایگاه و نگاه مردم ولایتمدار ایران اسلامی به دستگاه منتسب به امام رضا(ع) اهمیت مسئولیت های این سازمان مقدس و موقوفاتی را دوچندان کرده است.

وی بیان کرد:‌ امروز در برهه ای حساس و تاریخ ساز از دوران جمهوری اسلامی قرار داریم که از یک سو انقلاب اسلامی وارد دهه چهارم حیات خود می شود و از سوی دیگر توقعات و مطالبات به حق مردم وجود دارد که به فرموده امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری ولی نعمتان ما هستند.

بختیاری گفت: همه ما مدیون رشادت ها و جانفشانی های خانواده های معظم شهدا و ایثارگران هستیم و اگر امروز فرهنگ ایثار و شهادت در افرادی مانند شهید محسن حججی زنده و پابرجاست به خاطر صبر و استقامت آن بزرگواران است.

وی با اشاره به اقدامات و تحرکات دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی بیان داشت: استکبار جهانی و عمال منطقه ای شان درصدد هستند تا به امنیت و اقتدار کشور عزیزمان ضربه بزنند و هوشیاری، بصیرت و ولایتمداری ما قطعا نقشه های شوم آنان را خنثی خواهد کرد.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی گفت:‌ باید ایجاد بستر و فضای امن و آرام برای ارائه خدمات شایسته و درخورشان به زائران امام رئوف(ع) که از تاکیدات مقام معظم رهبری در منشور ۷ گانه و موارد مورد تاکید تولیت محترم است از اهم برنامه های پیش روی اداره کل حراست در دوره جدید باشد.

وی افزود: تعامل سازنده و اثربخش با نهادهای امنیتی و انتظامی کشور، اولویت دادن به تدابیر پیشگیرانه در برابر بروز تخلف، اصلاح فرآیندها و قوانین غیر ضروری، ارائه مشاوره به موقع و موثر به مدیران عالی، معاونین و کارکنان، احترام به کرامت انسانی و گفتگوی بی واسطه با مردم و مراجعان از مواردی است که بابد با جدیت دنبال شود.

در پایان این مراسم قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی، جعفر صباغیان را به عنوان مدیرکل حراست آستان قدس رضوی معرفی کرد.