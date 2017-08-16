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۲۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۳۰

هیتر نائورت خبر داد:

آمریکا شرط گفتگو با کره شمالی را اعلام کرد

آمریکا شرط گفتگو با کره شمالی را اعلام کرد

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اظهاراتی به تشریح شرایط این کشور برای توافق با کره شمالی پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «هیتر نائورت» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که کره شمالی باید با جدیت اقدام به خلع سلاح هسته ای کند تا بتواند مذاکره با آمریکا را آغاز نماید.

به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، واشنگتن «هنگامی که زمان مناسب آن فرا برسد» برای مذاکره با «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی آماده است.

وی ادامه داد: هنگامی که آنها تلاش جدی خود برای خلع سلاح هسته ای را به ما نشان بدهند می توانیم مذاکره کنیم؛ اما ما هنوز هیچ تلاشی نمی بینیم.

شایان ذکر است پس از ادامه اقدامات تحریک آمیز آمریکا به ویژه اظهارات تنش آفرین ترامپ علیه کره شمالی، در ۸ آگوست سال جاری میلادی، کره شمالی آمادگی خود را برای تدارک یک حمله موشکی به پایگاه نیروی هوایی آمریکا در جزیره گوام در اقیانوس آرام را اعلام؛ اما روز گذشته اعلام کرد که فعلاً از این تصمیم منصرف شده است.

کد مطلب 4061291

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