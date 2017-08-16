به گزارش خبرنگار مهر، بیژن نوباوه ظهر چهارشنبه در آیین تجلیل از اصحاب رسانه استان اصفهان با بیان اینکه خاطرات خوبی از لشکر امام حسین (ع) و نجف اشرف در هشت سال دفاع مقدس دارم، اظهار داشت: این دو لشکر به فرماندهی شهید حاج حسین خرازی و احمد کاظمی به واقع در مقاطع خطیر در دوران جنگ راهگشا بودند.

وی در ادامه به شهادت محسن حججی شهید نجف‌آباد اشاره و ابراز داشت: وی در آستانه ماه محرم همانند مولا و مقتدایش امام حسین (ع) سر بر آستان حضرت دوست نهاد و جان خود را در راه دین و انقلاب فدا کرد و این نوع شهادت وی احساسات پاک ملت ایران را برانگیخت.

نماینده سابق مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه انتظار شهدا از ما حفظ نظام جمهوری اسلامی است، بیان داشت: شهدا با نثار خون تلاش کردند تا راه و ایدئولوژی خود را برای بشریت باقی بگذارند و با تقدیم سر و جان خود دل‌های آزادگان جهان را به سمت دین اسلام جذب کردند.

وی با اشاره به اینکه خداوند در قرآن کریم می‌فرماید که ای تبلیغ‌کنندگان پیام الهی از هیچ‌چیز نترسید که حساب شما با من است، افزود: کار خبرنگاران نیز مصداق این موضوع است و ارزش کار مهم و پرمسئولیت آنها با پروردگار است.

خبرنگاران در قبال قلم خود مسئول هستند

نوباوه خبرنگاران را در قبال نگارش مطالب خود مسئول برشمرد و ابراز داشت: در زمان محاصره آبادان تنها یک خبرنگار اتاق رادیو نفت آبادان را می‌چرخاند و بعثی‌ها همه تلاش خود را ‌کردند تا صدای این خبرنگار را قطع کنند، چنین شخصیت‌هایی خبرنگار واقعی هستند.

خبرنگار سابق صدا و سیما در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه شناخت جایگاه اصلی نظام رمز موفقیت و پیشرفت و حرکت بهتر است، بیان داشت: امروز همه دنیا در یک سو ایستاده و جمهوری اسلامی ایران هم در طرف دیگر قرار دارد.

وی با بیان اینکه بودجه دفاعی آمریکا برابر با بودجه ۱۴۰ کشور دنیاست، تاکید کرد: ایران یک درصد جمعیت و یک درصد سرمایه جهان را دارد و بر این اساس قدرت اقتصادی ویژه‌ای را دارا نیست اما تمامی کشورها در مقابل ایران موضع گرفته‌اند.

نوباوه با تاکید بر اینکه اسلام تمام دشمنان را بر علیه ما متحد ساخته است، بیان داشت: مستکبرانی مانند آمریکا نتوانستند در برابر اسلام انقلابی قد علم کنند و بر این اساس داعش و طالبان را آفریدند.

پیروزی‌های اخیر سوریه و عراق حاصل تسلیح تفکر مردم است

وی با بیان اینکه پیروزی نیروهای بسیج مردمی سوریه حاصل تفکر انقلاب اسلامی است، اظهار داشت: در واقع در پیروزی‌های اخیر سوریه و عراق ابتدا تفکر مردمی تسلیح شد و سپس اسلحه به دست نیروهای انقلابی سپرده شد.

نماینده سابق مردم تهران در مجلس با بیان اینکه دشمنان از این تفکر انقلابی هراس دارند، گفت: در مذاکرات با دیگر کشورها، نمایندگان آنها بارها اعلام داشته‌اند که با جمهوری اسلامی ایران دوست و موافق هستند اما در برابر کشورهای استعماری و استکباری جرئت بازگویی این حقیقت را ندارند.

وی به حمله موشکی سپاه به مقرهای داعش اشاره کرد و بیان داشت: یک ماه پس از حمله موشکی ایران به مواضع داعش، سعودی‌ها تقاضای میانجیگری میان عربستان و ایران را داشتند.

دشمن از علم ما بیشتر از تسلیحات می‌ترسد

نوباوه با بیان اینکه دشمن از علم ما بیشتر از تسلیحات می‌ترسد، گفت: سپاه پاسداران در مدت ۱۹ ثانیه، پهپادR.Q۱۷۰ را سالم به زمین نشاند به نوعی که آمریکا نتوانست پیغام انفجار را برای این هواپیمای فوق پیشرفته ارسال کند.

وی به راه‌اندازی جنگ نرم آمریکا بر علیه ایران اشاره و گفت: در هیچ جای دنیا بیشتر از ۱۰ شبکه به یک‌ زبان خاص فعال نیستند اما ۲۶۰ شبکه فارسی‌زبان فعالیت می‌کنند، این امر نشان از چه چیز دارد.

نماینده سابق مردم تهران در مجلس تقویت فرهنگ بومی و احساسات نوستالژیک را از جمله وظایف رسانه برشمرد و گفت: امروز افزایش هزینه‌های اقتصادی زندگی مردم ناشی از تغییر الگوی زندگی به سمت الگوهای غربی است که رسانه‌ها باید در این زمینه نیز فرهنگ‌سازی کنند.