هند به توافق های مرزی با چین احترام بگذارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در پی تنش های اخیر ایجاد شده میان دهلی نو و پکن بر سر مناطق مورد مناقشه میان دو طرف در تبت، سخنگوی وزارت خارجه چین از هند خواست تا به توافق های انجام شده میان دو طرف در خصوص این منطقه احترام بگذارد.

گفته می شود این سخنان وزارت خارجه چین به درگیری های اخیر صورت گرفته میان نیروهای مرزبانی دو کشور در منطقه مذکور انجام شده است.

روز گذشته روزنامه تایمز هند از تلاش نیروهای نظامی چین برای عبور از مرز میان دو کشور و ورود به خاک هند در مرز «لاداک» خبر داد. به نوشته این روزنامه هندی، این اقدام نظامیان چین با پرتاب سنگ از سوی مرزبانان هندی به سمت آنها روبرو شده است.

«هوآ چون یینگ»، سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در خصوص این مساله گفت که کشورش تمامی جزئیات این درگیری را در اختیار ندارد .

وی همچنین تاکید کرد که نیروهای مرزبانی چین تمام تلاش خود را برای حفظ صلح و ثبات در منطقه خواهند کرد.