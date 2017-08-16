به گزارش خبرنگار مهر، الهام امین زاده در مراسم معارفه و تکریم دستیار ویزه رئیس جمهور در حقوق شهروندی افزود: من ۲ پست مهم در رابطه با معاونت امور حقوقی ریاست جمهوری و امور حقوق شهروندی داشتم که تلاش های زیادی در این دو بخش انجام دادم.

وی ادامه داد: املاک دولت را بهبود بخشیدم، بیمارستان ها، مدارس و ورزشگاه ها که باعث زمین خواری شد بهبود داده شد، در راستای عدم تطبیق مصوبات با قوانین نیز اقدامات جدی انجام دادم.

امین زاده افزود: افزایش تعامل با دو قوه، بهبود فضای کسب و کار، حذف قوانین مزاحم از فعالان بخش خصوصی و اقتصادی، حل و فصل پرونده های حقوقی ، نظارت بر اجراب قانون اساسی، حل رایگان اختلافات دستگاه ها و تلاش برای قضازدایی، تهیه و تدوین حقوق شهروندی نگارش و تدوین برنامه حقوق شهروندی از برنامه های اصلی در این دوره بود.

وی اضافه کرد: سند حقوق شهروندی نیز براساس اصل ۱۳۴ قانون اساسی، برای ارتقای کرامت انسانی تدوین و به هیات وزیران ارائه شد و در کنار ساماندهی امور حقوقی مباحث حقوق شهروندی را پیگیری کرده و اولین ماموریت ما نهایی شدن منشور بود.

امین زاده ادامه داد: به همایش، کار گروه و بسته فرهنگی اکتفا نکردم و از شعار و سیاست زدگی فاصله گرفتم و عملگرایی را سرلوحه کار خودم قرار دادم.

وی با بیان اینکه رئیس جمهوری به فربه نبودن دولت تاکید جدی داشتند، گفت: بدون اینکه نهاد ریاست جمهوری را فربه کنم و بدون هیچ ساختار و بودجه ای، این ساختار غیر رسمی را تشکیل دادم.

وی به برخی از برنامه های حقوق شهروندی اجرا شده در مدت یکسال فعالیت خود اشاره کرد و افزود: اجرای گفتمان حقوق شهروندی در یک محیط سالم، ورود مباحث حقوق شهروندی از مهرماه امسال در قالب دوواحد درسی، بررسی آثار فاخر سینمایی، بسته حقوق شهروندی برای دانش آموزان، تدوین و تالیف مجموعه حقوق شهروندی و قوانین پشتیبانی جلد اول از برنامه های امور حقوق شهروندی بود که برخی از آنها اجرایی و برخی دیگر فرصت اجرا نداشت.