به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مسابقه این تیم با صنعت نفت، اظهار داشت: امسال هیچ بازی راحتی نداریم؛ امسال تیم‌ها به هم خیلی نزدیک هستند و همه تیم‌ها آماده و مجهز هستند.

وی اضافه کرد: تمرینات خوبی داشتیم و نقاط ضعف و قوت تیم حریف شناسایی شده است؛ تیم صنعت نفت کادر خوبی دارد و ما مصمم به کسب ۳ امتیاز هستیم تا با پیروزی به تعطیلات برویم.

سرمربی پارس جنوبی جم ادامه داد: ما نیاز به تعریف و تمجید نداریم؛ نیاز به حمایت هواداران داریم چراکه هرگاه طرفداران را می‌بینیم احساس خوبی داریم، یک یار بیشتر داریم.

وی افزود: در اصفهان در مقابل تیم سپاهان بازی خوبی داشتیم و به بازی برگشتیم. تیم ما پتانسیل بالایی دارد و وحدت تاکتیکی داریم، محروم و مصدوم نداریم و مطابق تیم حریف، تیم بچینیم.

تارتار بیان کرد: کادر فنی صنعت نفت خوب است و این تیم مربی باهوشی دارد. فردا کار سختی داریم ولی مصمم برای برد هستیم. از کادر فنی تیم ملی می‌خواهم تیم ما زیر ذره‌بین داشته باشند.

وی با بیان اینکه در چند پست نیاز به یار جدید داریم و بر همین اساس برنامه جذب بازیکن داریم، خاطرنشان کرد: مسابقه ما قابل پیش بینی نیست ولی دنبال برد هستیم و از همه هواداران می‌خواهم که هر بازی به بازی بیشتر شوند و مشوق تیم باشند.

مسابقه تیم های پارس جنوبی جم و صنعت نفت آبادان پنجشنبه ساعت ۲۰ و ۴۵ دقیقه در ورزشگاه تختی جم برگزار می شود.