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۲۵ مرداد ۱۳۹۶، ۲۳:۴۰

پدر شهید محسن حججی:

امام رضا(ع) «محسن» را به آرزویش رساند

امام رضا(ع) «محسن» را به آرزویش رساند

مشهد- پدر شهید حججی گفت: امام رضا (ع) فرزندم را به آرزویش که شهادت در سوریه بود رساندند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا حججی چهارشنبه شب در مراسم گرامیداشت شهدای مدافع حرم که با حضور آیت الله مکارم شیرازی و تولیت آستان قدس رضوی که در صحن جامع رضوی حرم امام رضا (ع) برگزار شد اظهار کرد: پسرم چند ماه پیش در حرم امام هشتم (ع) از آقا درخواست شهادت داشت و امروز خوشحالم امام رضا (ع) محسن را به آرزویش رساندند.

وی افزود: در این چند روز، به حق مردم ایران ثابت کردند ولایی و پیرو حضرت علی (ع) هستند و از همه محبت های آنان به من و خانواده ام قدردانی می کنم.

شایان ذکر است در این مراسم حکم خادمی و یک جلد کلام الله مجید توسط تولیت آستان قدس رضوی به خانواده شهیدان«حججی» و« مشلب» اهداء شد.

کد مطلب 4061494

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