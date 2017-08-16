امام رضا(ع) «محسن» را به آرزویش رساند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا حججی چهارشنبه شب در مراسم گرامیداشت شهدای مدافع حرم که با حضور آیت الله مکارم شیرازی و تولیت آستان قدس رضوی که در صحن جامع رضوی حرم امام رضا (ع) برگزار شد اظهار کرد: پسرم چند ماه پیش در حرم امام هشتم (ع) از آقا درخواست شهادت داشت و امروز خوشحالم امام رضا (ع) محسن را به آرزویش رساندند.

وی افزود: در این چند روز، به حق مردم ایران ثابت کردند ولایی و پیرو حضرت علی (ع) هستند و از همه محبت های آنان به من و خانواده ام قدردانی می کنم.

شایان ذکر است در این مراسم حکم خادمی و یک جلد کلام الله مجید توسط تولیت آستان قدس رضوی به خانواده شهیدان«حججی» و« مشلب» اهداء شد.