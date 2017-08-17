۴۹ گروه جهادی در استان سمنان فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی دهرویه عصر چهارشنبه در جریان بازدید استاندار سمنان از طرح اردوهای جهادی و نشست با مسئولان گروه ها به میزبانی روستای کوه زر در جنوب دامغان که تا پاسی از شب به طول انجامید ضمن اشاره به اینکه تاکنون ۱۰ هزار نفر روز از دانشجویان بسیجی استان سمنان در قالب ۴۹ گروه جهادی به مناطق محروم و دورافتاده و کم برخوردار اعزام شدند، بیان داشت: ۲۰ گروه از زنان و ۲۹ گروه از مردان بسیجی استان در اردوهای جهادی حضور فعال دارند.

وی افزود: دو گروه جهادی از بسیجیان استان سمنان نیز با ظرفیت ۱۰۰ و ۳۰ دانشجو به استان های چهارمحال بختیاری و هرمزگان اعزام شدند تا درفعالیت های عمرانی این مناطق شرکت داشته باشند.

مسئول بسیج دانشجویی استان سمنان، گفت: ۶۴ مرکز آموزش عالی اعم از دانشگاه دولتی، آزاد اسلامی و غیر انتفاعی با بسیج دانشجویی و گروه های جهادی همکاری دارند که در این مراکز ۸۷ هزار نفر دانشجو عضو بسیج هستند.

دهرویه افزود: ۲۰ درصد از دانشجویان دانشگاه های استان سمنان بسیجی و ۳۰ درصد از دانشجویان در برنامه و فعالیت های اردوی جهادی مشارکت دارند.

وی در دیگر بخش سخنان خود به اجرای پروژه های زود بازده در طرح اردوهای جهادی پرداخت و افزود: یکی از طرح های اردوهای جهادی در مناطق محروم و دور افتاده راه اندازی اکیپ های بهداشتی و درمانی است که در این راستا گروه های پزشکی در بحث بهداشت و درمان رایگان و دیگر موارد بهداشتی به مردم روستاها خدمات ارائه می دهند.

مسئول بسیج دانشجویی استان سمنان با بیان اینکه عمده فعالیت های دانشجویان بسیجی شرکت کننده در طرح اردوهای جهادی توجه به روستاهای کم برخوردار است، اظهار داشت: در قالب برگزاری اردوهای جهادی و توجه به روستاهای کم برخوردار باید به اجرای طرح محله اسلامی در شهرهای سمنان، شاهرود، گرمسار و دامغان اشاره داشت که در اجرای این طرح به برنامه فرهنگی و کارهای مشاوره ای و سبک زندگی اسلامی، آموزش اشتغال، اقتصاد مقاومتی و مضرات استفاده از مواد مخدر برای مخاطبان پرداخته می شود.