استقامت و بردباری آزادگان دفاع مقدس باید الگوی نسل امروز قرارگیرد

حجت الاسلام صفر قربانپور در گفت و گو با خبرنگار مهر در ارتباط با ۲۶ مرداد ماه سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی هشت ساله با وجود شهید شدن تعداد زیادی از مردم و جوانان، آزاده های بسیار و جانبازان فراوان که در دفاع از دین و کشور خود به جبهه های نبرد علیه دشمن شتافته بودند، حاضر به عقب نشینی در برابر دشمنان نشد و اقتدار خود را حفظ کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی افزود: آزادگان در مدت اسارت خود، با ایمان راسخ در برابر فشارهای جسمی و روحی دشمن ایستادند و روابط اجتماعی جامعه کوچک اردوگاهی خود را بر پایه اخلاق حسنه بنا نهادند و از شکنجه های مزدوران بعثی هراسی به خود راه ندادند.

وی بیان کرد: این بزرگواران آزاده نامیده شده اند چون از قید نفس و نفسانیات رهایی یافته و راضی ترین افراد به قضای الهی هستند، سینه هایی فراخ تر از اقیانوس دارند و از همه چیز بریده و به خدا پیوسته اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی خاطرنشان ساخت: بازگشت غرور آفرین آزادگانی که سال ها در اسارت به سر بردند، افتخارآفرینی این بزرگواران در طول مدت اسارت ازجمله رساندن پیام انقلاب اسلامی ایران توسط این افراد و هدر ندادن وقتشان به بیهودگی و همچنین صبر و استقامت این افراد بعد از آزادی از اسارت و رفتار الگو در جامعه، خصوصیت های ویژه ای است که در مورد آزادگان کشورمان باید به آن توجه کنیم.

قربانپور ادامه داد: برخی آزادگان با وجود تمام مشکلاتی که بعد از دوره جنگ برای آنها پیش آمده بود، با صبوری و مقاومت توانستند دشواری ها را کنار زده و به راستی الگوی بر حقی برای جوانان این مرز و بوم باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: برخی از آزادگان گرانقدر کشورمان با تالیفات کتاب های متعدد و یا ذکر و ثبت خاطره های دوران جنگ و اسارت، رسالت و وظیفه خود را در حفظ و صیانت از یاد و خاطره هشت سال دفاع مقدس به خوبی به انجام رسانده و کامل کردند.

وی خاطرنشان ساخت: خواسته من از تمام آزادگان این است که صحنه را خالی نکنند و همچنان در راهی که روزی برایش اسیر شدند، پابرجا و با همتی استوار بمانند و از تجربیاتشان برای پرورش جوانان این مرز و بوم استفاده کنند.

گفتنی است نخستین گروه آزادگان سرافراز ایران اسلامی در ۲۶ مرداد ۶۹ پس از گذشت دو سال از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ توسط ایران و عراق، به آغوش میهن اسلامی بازگشتند و مردم شهیدپرور ایران بازگشت این آزادگان را جشن گرفتند.