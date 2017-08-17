۵۴ میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون به کشاورزان قزوین پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آقا علیخانی صبح پنجشنبه در جلسه ای که در خصوص پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش کشت محصولات بهاره، پاییزه و مکانیزاسیون برگزار شد با بیان این خبر افزود : همچنین طی این مدت ۲۰ میلیارد ریال پس از تکمیل پرونده کشاورزان و بهره برداران به آنان پرداخت خواهد شد.

وی افزود: با توجه به اینکه سازمان جهاد کشاورزی استان در مورد اکثر محصولات بهاره و پاییزه استان تسهیلات در نظر گرفته؛ کشاورزان منطقه می توانند با گرفتن معرفی نامه از مرکز جهاد کشاورزی مربوطه خود به بانک عامل جهت اخذ تسهیلات اقدام کنند.

آقاعلیخانی در ادامه؛ درخواست افتتاح شعبه بانک در بخش طارم و کوهین، پرداخت تسهیلات به دستگاه های دست دوم کشاورزی، ارائه تسهیلات جوان سازی باغات زیتون و تشکیل جلسات مستمر را از مسئولین بانک کشاورزی جهت رفاه حال کشاورزان خواستار شد.

وی هدف اصلی جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی را کمک و حمایت از کشاورزان و تسهیل در اخذ تسهیلات دانست و تاکید کرد : افزایش تسهیلات در راستای سیاست های وزارت و سازمان متبوع در جهت نیل به تولید در بخش کشاورزی و تحقق شعار سال، اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال است.