جوامع درگیر با نوسازی بافت فرسوده در انفعال به سر می برند

دکتر علیرضا عندلیب در گفتگو با خبرنگار مهر ، چند مولفه اصلی را در رابطه با نوسازی بافت فرسوده مورد تاکید قرار داد و گفت: منابع مالی ، پشتیبانی حقوقی ، وجود اختیارات لازم ، پشتوانه نظری اقدامات و بحث مدیریت یکپارچه از مولفه های اصلی در به ثمر رسیدن برنامه های نوسازی است در حالی که جوامع و گروه های اجتماعی و حاکمیتی در پشتیبانی از ایجاد شرایط لازم برای رشد فرایند نوسازی بسیار موثرند.

وی ، اولین جامعه موثر در بحث نوسازی بافت فرسوده را مردم دانست و افزود: در طول سال های گذشته نقش مردم تنها یک شعار بوده است. حتی یک مورد هم نمی توان یافت که مردم در نوسازی بافت فرسوده در چارچوب یک طرح عملیاتی و اجرایی شرکت داشته باشند.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در ادامه افزود: ما می گوییم اگر مردم نوسازی کنند یک طبقه تراکم اضافی دریافت می کنند در حالی که مبانی عملی این طرح که چه طور این طرح اجرا بشود ، منابع مالی از کجا تامین شود و چه نظارتی بر طرح وجود داشته باشد مغفول و بلاتکلیف می ماند.

وی جامعه دوم را جامعه حرفه ای یعنی مشاوران ، پیمانکاران و تمام دستگاه هایی که مجریان اصلی بحث ساخت و ساز در یک سیستم حرفه ای هستند دانست و گفت: نقش اینها مشخص نیست و شرح خدماتی در این زمینه وجود ندارد.

عندلیب با توجه به جامعه سوم که جامعه دانشگاهی و پژوهشگران هستند ، تاکید کرد: این جامعه همانند دیگر گروه ها در انفعال کامل به سر می برد و هیچ نواوری و حرف جدیدی در این زمینه وجود ندارد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران ، جامعه سرمایه گذاران را به عنوان جامعه چهارم درگیر با مسئله نوسازی سردگم و غیر تاثیر گذار عنوان کرد و تصریح کرد:در بحث سرمایه گذاری تعریف روشنی از حضور سرمایه گذار در مناطق دارای بافت فرسوده نداریم؛ سرمایه گذار به دنبال سود است و حق دارد که دنبال سود باشد اگر سرمایه گذار را راغب کنید که هم سودش را ببرد و برای شما کار کند دو طرف برده اند و این سیاست برد-برد است.

وی با بیان اینکه سرمایه گذار در حال حاضر هیچ رغبتی به حضور در بافت فرسوده ندارد و ترجیح می دهد با سودهای تضمین شده در مناطق دیگر سرمایه گذاری کند به جامعه پنجم اشاره کرد و افزود:جامعه قانون گذار و برنامه ریز و مدیران شهری به عنوان یک گروه تاثیر گذار در بحث بافت های فرسوده هیچ فعالیت قابل توجهی دراین زمینه ندارند و در این مورد با خلاءهای جدی مواجه هستیم و هیچ پشتیبانی حقوقی و قانونی از نوسازی بافت فرسوده به عمل نمی آید.

عندلیب ، دولت را نیز جامعه ششم عنوان و تاکید کرد: مراجع مسئول و از جمله دولت در نوسازی بافت های فرسوده به درستی ایفای نقش نمی کنند و یک نگاه کلان و برنامه جامع در این زمینه وجود ندارد.

وی در ادامه با اشاره به جامعه رسانه ای به عنوان جامعه هفتم ، گفت: مراکز و دستگاه هایی که می توانند فرهنگ سازی کنند باید با به پرسش کشاندن نهادهای مسئول و ایجاد چالش در این زمینه از ایجاد رخوت و بی کاری در سازمان های مسئول جلو گیری کنند.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با تاکید بر نقش و اهمیت جوامع درگیر با بحث نوسازی بافت های فرسوده اضافه کرد: ایجاد یک طرح عملی و منطبق با اصول و استانداردهای علمی و اجتماعی بدون هماهنگی این جوامع 7 گانه و خروج آنها از انفعال امکان پذیر نیست.