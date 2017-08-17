آجرهای خورشیدی انرژی ساختمان را تامین می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، خانه های آینده را می توان از بلوک هایی ساخت که نور خورشید را به انرژی قابل استفاده تبدیل می کنند.

محققان دانشگاه اکستر مشغول ساخت فناوری جدیدی هستند که به ساختمان ها کمک می کند انرژی مورد نیاز خود را تولید و مصرف کنند.

این بلوک ها یا مربع های خورشیدی (Solar Squared) طوری طراحی شده اند تا به طور نامحسوس کنار یکدیگر قرار گیرد و می توان با آنها یک ساختمان کامل ساخت یا از آن برای نوسازی بخشی از املاک قدیمی استفاده کرد.

ساختار بلوک ها شباهت زیادی به بلوک های شیشه ای دارد که می توان آن را جایگزین آجرهای معمولی کرد تا نور وارد خانه شود.

هر بلوک دارای مداری های بصری هوشمندی است که آفتاب را در سلول های خورشیدی کوچکی متمرکز می کند. به این ترتیب تولید انرژی هر سلول افزایش می یابد.

الکتریسیته تولید شده در این روش را می توان برای تامین برق خانه به کار برد یا آن را در باتری ها ذخیره کرد. حتی می توان آن را برای شارژ خودروهای الکتریکی به کار برد.

محققان دانشگاه اکستر اکنون درحال جستجوی سرمایه گذاری برای انجام آزمایش های تجاری محصول هستند. این بلوک ها در سال ۲۰۱۸ میلادی به بازار عرضه می شوند.