  1. استانها
  2. یزد
۲۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۵۷

با تلاش قضات دادگستری استان یزد انجام شد؛

دیدار پدر و پسر بعد از ۹ سال دوری در راهروهای دادگاه

دیدار پدر و پسر بعد از ۹ سال دوری در راهروهای دادگاه

یزد ـ‌ پدر و پسری که طلاق باعث ۹ سال جدایی آنها شده بود، پس از سال‌ها دوری یکدیگر را در راهروهای دادگاه در آغوش کشیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حدود ۹ سال قبل زن و شوهری که کودکی پنج ماهه داشتند، دچار اختلاف شده و به این نتیجه رسیدند که از هم جدا زندگی کنند و دیگر یکدیگر را نبینند.

در این مدت پدر کودک زندگی جدیدی را در شهر دیگری آغاز کرد و مادر هم که نمی‌خواست مهر طلاق در شناسنامه‌اش درج شود، با مشقت فراوان این پسر چند ماهه را تا ۹ سالگی بزرگ می‌کند.

در این چند سال مادر علیرغم همه بی خبری‌های پدر از فرزندش، تصویر خوبی از این مرد در ذهن تنها پسرش باقی می‌گذارد و در جواب همه سئوال‌های پسر از خوبی‌های پدر می‌گوید.

صفحه تقویم همین طور ورق می‌خورد تا اینکه هر روز پرسش‌های پسر در مورد پدر بیشتر و بیشتر می‌شود و همین موضوع مادر را وادار می‌کند تا به دادگاه مراجعه کرده و پرونده مهریه و نفقه خود را پس از سال‌ها به جریان بگذارد تا شاید به این بهانه بتواند ملاقاتی بین فرزند و پدر برقرار کند.

با تلاش و پیگیری مسئولان قضایی دادگستری یزد، این پرونده به جریان می‌افتد و به سرعت رسیدگی می‌شود و در نهایت پدر راهی یزد شده و مسیر دادگاه را در پیش می‌گیرد.

این فرد در مراجعه به دادگاه و در سالن انتظار بدون اینکه خود متوجه شود صندلی‌ای که در کنار آن پسر ۹ ساله‌اش نشسته بود، انتخاب می‌کند و پس از روش شدن ماجرا برای اولین بار پس از سال‌ها پسرش را در راهروهای دادگاه در آغوش می‌گیرد.

حالا با وساطت قضات مجتمع قضایی یزد، این زن و شوهر قرار است در کنار یکدیگر زندگی خود را آغاز کرده و این پسر ۹ ساله مسیر تازه‌ای را در زندگی تجربه کند تا دیگر مجبور نباشد با حسرت به حرف‌های همکلاسی‌هایش که از پدر سخن می‌گویند، گوش فرا دهد.

کد مطلب 4061692

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها