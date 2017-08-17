دیدار پدر و پسر بعد از ۹ سال دوری در راهروهای دادگاه

به گزارش خبرنگار مهر، حدود ۹ سال قبل زن و شوهری که کودکی پنج ماهه داشتند، دچار اختلاف شده و به این نتیجه رسیدند که از هم جدا زندگی کنند و دیگر یکدیگر را نبینند.

در این مدت پدر کودک زندگی جدیدی را در شهر دیگری آغاز کرد و مادر هم که نمی‌خواست مهر طلاق در شناسنامه‌اش درج شود، با مشقت فراوان این پسر چند ماهه را تا ۹ سالگی بزرگ می‌کند.

در این چند سال مادر علیرغم همه بی خبری‌های پدر از فرزندش، تصویر خوبی از این مرد در ذهن تنها پسرش باقی می‌گذارد و در جواب همه سئوال‌های پسر از خوبی‌های پدر می‌گوید.

صفحه تقویم همین طور ورق می‌خورد تا اینکه هر روز پرسش‌های پسر در مورد پدر بیشتر و بیشتر می‌شود و همین موضوع مادر را وادار می‌کند تا به دادگاه مراجعه کرده و پرونده مهریه و نفقه خود را پس از سال‌ها به جریان بگذارد تا شاید به این بهانه بتواند ملاقاتی بین فرزند و پدر برقرار کند.

با تلاش و پیگیری مسئولان قضایی دادگستری یزد، این پرونده به جریان می‌افتد و به سرعت رسیدگی می‌شود و در نهایت پدر راهی یزد شده و مسیر دادگاه را در پیش می‌گیرد.

این فرد در مراجعه به دادگاه و در سالن انتظار بدون اینکه خود متوجه شود صندلی‌ای که در کنار آن پسر ۹ ساله‌اش نشسته بود، انتخاب می‌کند و پس از روش شدن ماجرا برای اولین بار پس از سال‌ها پسرش را در راهروهای دادگاه در آغوش می‌گیرد.

حالا با وساطت قضات مجتمع قضایی یزد، این زن و شوهر قرار است در کنار یکدیگر زندگی خود را آغاز کرده و این پسر ۹ ساله مسیر تازه‌ای را در زندگی تجربه کند تا دیگر مجبور نباشد با حسرت به حرف‌های همکلاسی‌هایش که از پدر سخن می‌گویند، گوش فرا دهد.