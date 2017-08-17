برخورد شبانه سه دستگاه خودرو در جاده ورامین/ دو تن مصدوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، طی اطلاع رسانی این حادثه به سامانه ۱۲۵ از سوی رانندگان خوروهای عبوری، نیروهای آتش نشانی ایستگاه ۸۶ بی درنگ با هماهنگی ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران، ساعت ۲۰:۲۲ شب گذشته به جاده ورامین (مسیر شمال به جنوب)، بعد از روستای طالب آباد رهسپار شدند.

جعفر شکرانه مهربانی رییس ایستگاه ۸۶ آتش نشانی در مورد این حادثه گفت: سه دستگاه خودرو سواری پراید، پژو پارس و مینی بوس به شدت با یکدیگر برخورد کرده و در وسط جاده متوقف شدند.

وی در ادامه افزود: شدت این حادثه به حدی بود که راننده دو خودرو سواری پراید و پژو پارس از قسمت قفسه سینه و سر دچار مصدومیت شده و قبل از رسیدن آتش نشانان با کمک شهروندان از اتاقک خودروها خارج شدند.

رییس ایستگاه ۸۶ آتش نشانی اضافه کرد: نیروهای آتش نشانی به محض رسیدن به محل حادثه، جریان برق خودروها را قطع کردند و پس از نصب علائم هشدار دهنده در مسیر و بررسی خودروها از نظر نشتی سوخت، هر دو فرد مصدوم را برای انتقال به مراکز درمانی تحویل کادر پزشکی اورژانس دادند.

شکرانه گفت: آتش نشانان پس از انتقال خودروها به حاشیه امن جاده و ایمن سازی کامل، محل حادثه را برای بررسی علت تحویل کارشناسان راهور دادند