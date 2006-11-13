شعر وارد گردونه کتاب سال شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، علی رضا اوجبی دبیرکتاب سال با اعلام این خبر افزود : مراسم قدردانی از پدید آورندگان کتاب های برگزیده کشور در قالب مراسم انتخاب کتاب سال جمهوری اسلامی امسال در هفته کتاب برگزار می شود .

وی افزود : مراسم انتخاب کتاب سال همواره در دو بخش انجام می شود که بخش نخست در ایام دهه فجر و بخش تکمیلی هر ساله در هفته کتاب انجام می شود .



اوجبی با اشاره به اهمیت انتخاب کتاب های سال در دو بخش گفت : با وجود آنکه برگزیدگان بخش دوم کتاب سال در دور نخست امتیاز لازم را کسب نمی کنند اما د نگاه کلی به عنوان پدید آورندگان برگزیده و منتخب محسوب شده و لازم است از مقام و شان آنها تجلیل شود .



دبیر کتاب سال جمهوری اسلامی با بیان اینکه امسال و در مراسم انتخاب برگزیدگان گروه دوم کتاب سال از 30 پدید آورنده منتخب قدردانی و تجلیل می شود گفت : " نکته مهم در این دوره انتخاب کتاب سال شعر است که در چند دوره گذشته سابقه نداشته است .





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