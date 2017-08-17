اهمیت تبلیغات اسلامی در رسیدن به اهداف کلان انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی نعمت‌زاده ظهر امروز در جلسه تودیع و معارفه سرپرست جدید تبلیغات اسلامی مرند ابراز کرد: تبلیغات و مسائل تبلیغی در دنیا یک اصل مهم است و رسیدن به اهداف مثبت و منفی بدون تبلیغات میسر نمی‌شود.

وی با بیان اینکه تبلیغات همواره یکی از اولویت‌های مهم پیامبر اسلام بوده است، گفت: باید دقت کنیم که تبلیغات ما در مسیر رسالت، رضا و آرمان‌های الهی باشد زیرا مسائل دیگر مثل فرهنگ‌های منطقه‌ای و... نمی‌توانند پایه‌دار باشند.

امام جمعه مرند ادامه داد: مسائلی که تبلیغ می‌کنیم باید جهانی، پایه‌دار و دارای معانی، قانون‌ها و منابع مشترک باشد و بهترین الگو برای تبلیغ، قرآن است که در همواره عموم مردم را خطاب قرار داده است بدون اینکه تفکیکی بین جنسیت‌ها و ملیت‌ها و... قائل شود.

حجت‌الاسلام نعمت‌زاده با اشاره به اهمیت تبلیغات در دینای امروز تشریح کرد: دشمن امروزه بیش‌تر از آنکه روی مباحث نظامی هزینه کند، روی مسائل فرهنگی و تبلیغی متمرکز شده است.

وی تاکید کرد: باید در جمهوری اسلامی ایران نیز توجه زیادی به مباحث تبلیغی داشته باشیم چراکه فرمان امام خمینی (ره) درباره صدور این انقلاب، صدور آرمان‌های انقلاب بود که بدون تبلیغات امکان‌پذیر نیست.

وی همچنین خاطرنشان کرد: هرچند مسیر درستی در بحث تبلیغات پیش رو گرفته‌ایم اما در مدیریت‌های تبلیغی تجدید نظرهایی نیز لازم است و هرکس در جایگاه خود باید نسبت به نزدیکانش تبلیغات دینی و فرهنگی انجام دهد تا بتوانیم به اهداف کلان دست یابیم.

حجت‌الاسلام نعمت‌زاد با بیان اینکه درگیری‌های تکفیری‌هایی مثل داعش در منطقه مسائلی جنبی هستند، تاکید کرد: دشمن امروز ۱۰ها گروه امنیتی و جاسوسی را به کار می‌گیرد تا ضعف و قوت‌های تبلیغی ما را ارزیابی و از آن طریق نفوذ و اعمال فشار کند.

وی در پایان با تقدیر از زحمات ۶ساله حجت‌الاسلام پورتقی، برای حجت‌الاسلام مظفری، سرپرست جدید تبلیغات اسلامی شهرستان مرند آرزوی موفقیت کرد.