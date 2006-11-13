تعلیق فوتبال ایران در پایان ضرب الاجل فیفا عملی نخواهد شد/ استعفای دادکان باید رسما به فیفا ارسال شود

هوشنگ نصیرزاده کارشناس مسائل حقوقی فوتبال با بیان این مطلب به خبرنگارمهر افزود : اختلاف فوتبال ایران و فیفا بر سر دو محور اساسی است . اول تغییر اساسنامه فدراسیون فوتبال وعدم دخالت دولت در امور فدراسیون فوتبال است که فیفا تا پایان سال میلادی برای فدراسیون فوتبال ضرب الاجل تعیین کرده است و دوم مسئله چگونگی برکناری آقای دادکان از فدراسیون فوتبال است که ظاهرا تا 24 آبان ماه به فدراسیون فوتبال برای مشخص کردن وضعیت فدراسیون ضرب الاجل تعیین شده است.نصیرزاده افزود : در مورد تغییر اساسنامه در صورتی که تا زمان تعیین شده فیفا ، در این زمینه اقدامی صورت نگیرد فدراسیون فوتبال از سوی EXCO (کمیته اجرایی فیفا) با تعلیق موقت روبرو خواهد شد. اتفاقی که برای فدراسیون فوتبال یونان رخ داد.

وی ادامه داد: اما در خصوص وضعیت ریاست فدراسیون فوتبال باید مشخص شود که آقای دادکان خودش از فدراسیون فوتبال کناره گیری کرده یا ایشان برکنارشده اند . پس از پایان مهلت تعیین شده نیز فدراسیون فوتبال بلافاصله با تعلیق یا محرومیت روبرو نخواهد شد بلکه پس از پایان مهلت قانونی ، فیفا با اعزام یک نماینده بی طرف و تحقیقات وی در این زمینه رای نهایی را صادر خواهد کرد.



کارشناس مسائل حقوقی فوتبال با بیان اینکه فیفا در نامه های ارسالی به فدراسیون فوتبال با تناقض روبروست ، تصریح کرد: فیفا ازیک سو خواستارتغییر و اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال است و از سوی دیگر می خواهد در برکناری رئیس فدراسیون فوتبال مطابق اساسنامه مدرن رفتار کنیم که این تناقض در درخواست های فیفا ابهام برانگیز است.



وی درخصوص پیش بینی خود از سرنوشت پرونده ایران در فیفا گفت: بنده تصور می کنم دادکان سرانجام در دقیقه 90 استعفای خود را تسلیم فیفا خواهد کرد. البته استعفای رسانه ای کافی نیست بلکه این استعفا باید ترجمه شود و با امضای دادکان به مقر اصلی فیفا در سوئیس ارسال شود.



نصیرزاده در پایان گفت : این را فراموش نکنید که فیفا به تنهایی حق محرومیت هیچ کشوری را ندارد بلکه کمیته اجرایی فیفا تا زمان برگزاری کنگره عمومی می تواند فعالیت های بین المللی یک کشور را به حالت تعلیق درآورد و مجمع عمومی در مورد محرومیت فدراسیون تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد.