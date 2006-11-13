"محمد شبیر" نامزد حماس برای تصدی نخست وزیری دولت آتی فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از خبرگزاری فرانسه، یک مسئول فلسطینی که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد: "محمد شبیر" نامزد پیشنهادی جنبش حماس برای احراز منصب نخست وزیری دولت فلسطین است که "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز با این گزینه هیچ مخالفتی ندارد.

وی افزود: این نامزد که یکی از گزینه های احتمالی حماس از بین سه نامزد برای احراز سمت نخست وزیری فلسطین است، عضو جنبش حماس نیست.

این درحالی است که یک منبع مطلع از رایزنی های بین جنبش فتح و حماس نیز بیان کرد: "شبیر" به احتمال زیاد نامزد احتمالی پست نخست وزیری دولت وحدت ملی فلسطین است و موافقت رئیس تشکیلات خودگردان نیز با این نامزد به ویژه برای حماس بهتراست چراکه "شبیر" به شخصیتی مستقل معروف است و به هیچ گروهی وابسته نیست.

"شبیر" که در سال 1964 به دنیا آمد، 6 فرزند دارد و دارای مدرک تحصیلی دکترا در رشته میکروبیولوژی پزشکی از بخش تحلیل های پزشکی دانشگاه ویرجینیا در آمریکا است و همچنین مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه الاسکندریه مصر دریافت کرد.



"شبیر" که عضو انجمن میکروبیولوژی آمریکا است تا کنون درچند کنفرانس بین المللی علمی درسرزمین های فلسطینی و خارج از آن شرکت کرده است. وی از سال 1993 تا سپتامبر 2006 ریاست دانشگاه الجامعه الاسلامیه را در نوارغزه برعهده داشت.