به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری جشنواره فیلم و عکس دانشجویان اعلام کرد آدریک ون نیوهاوزن قرار است در جلسه مشترک با امیر پوریا به بحث و بررسی درباره مقایسه سینمای ایران با هلند بپردازد.



در پنجمین جشنواره فیلم و عکس دانشجویان ایران بخش ویژه ای با عنوان "مروری بر سینمای هلند" برنامه ریزی شده که نشست دبیر فستیوال فیلم مستند آمستردام به همین منظور برگزار می شود. فستیوال آمستردام هر سال اواخر نوامبر و اوایل دسامبر در این شهر برگزار می شود.



پنجمین جشنواره بین المللی فیلم و عکس دانشجویان ایران از 12 تا 16 آذرماه در تهران و چند شهرستان دیگر برگزار می شود.

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