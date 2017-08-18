به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محسن قمی عصر پنج‌شنبه در چهارمین سالگرد سردار شهید مدافع حرم اسماعیل حیدری که در آستان امام‌زاده ابراهیم (ع) آمل برگزار شد اظهار داشت: رزمندگان ما با مقاومت ارزشمند خود ایستادگی نشان دادند که شهدای مدافع حرم همان مسیر حماسه‌سازان عاشورا را ادامه می‌دهند.

معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر رهبر معظم انقلاب با اشاره به اینکه دشمن با تخریب اماکن مذهبی اهل بیت(ع) قصد از یاد بردن این بزرگواران را از میان مردم دارد، ادامه داد: مدافعان حرم و رزمندگان ما در سوریه و عراق، این مهم را به خوبی تشخیص دادند و با بصیرت والایشان راه را پیدا کردند.

آیت‌الله قمی با بیان اینکه امروز مسئله ولایت‌مداری و تبعیت از مقام معظم رهبری از مرز ایران گذشته است، افزود: تبعیت از رهبر معظم انقلاب در جهان اسلام ترویج پیدا کرد و ولایت پرتو خود را در جهان نشان می‌دهد.

وی با اشاره به پیام شهدا که از مرزها عبور و در جهان پیچیده است، بیان کرد: همه پیروزی‌ها به سبب تبعیت از ولایت است که پیروی از این مهم ضرورت دارد.

آیت‌الله قمی اظهار داشت: ما همانند افرادی در کنار چشمه ایستاده هستیم و قدر این مهم را به درستی نمی‌دانیم که نیاز است تا در مسیر ولایت گام برداریم.

وی با بیان اینکه روحیه شهادت‌طلبی در مردم ایران گسترده و ترویج پیدا کرد، ادامه داد: اگر می‌خواهیم خط رسالت، انقلاب و راه شهدا ادامه پیدا کند باید ولایت‌پذیری خود را قوی کنیم.

آیت الله قمی گفت: ولایت ‌ذیری شهدا را به میدان نبرد برده است و دشمن می‌خواهد همین فرهنگ را لطمه بزند که باید مراقب باشیم و بدانیم شهدا اجر بسیاری نزد خداوند متعال دارند.

وی با بیان اینکه آمریکا در مبارزه با تروریسم دروغ می‌گوید و در نابودی داعش نقشی ندارد، افزود: آمریکا توجیهی برای حضورش در غرب آسیا ندارد و پیروزی بر داعش به سبب وجود نیروهای منطقه است.

آیت‌الله قمی با اشاره به اینکه امروز ارتش بین‌المللی در منطقه به وجود آمد که زیبایی‌های بسیاری خلق کرده است، افزود:این مهم لرزه بر اندام آمریکا و صهیونیست می‌اندازد و آمریکایی‌ها تلاش می‌کردند با جنگ‌های نیابتی نگذارند گفتمان انقلاب پیش رود.

وی ادامه داد: آمریکا در حال حاضر دخالت مستقیم دارد و آخرین ترکش آنها که همان حضور نظامی است به نتیجه نرسید.

آیت الله قمی با بیان اینکه اسراییل احساس می‌کند خط مقدم جبهه او تنها حزب‌الله لبنان است و وحشت دارد، ادامه داد: مدیران کشور قدر جوانان را بدانند که انقلاب ما به سبب آنکه به جوانان اهمیت داد توانست پیام خود را منتفل کند و توجه به جوانان ضرورت امروز کشور است.