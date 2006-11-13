تشکیل پارلمان آسیایی راه جدیدی برای همکاری بین الملی است

به گزارش خبرنگارمهر، عطاء الرحمن رئیس هیات پارلمانی و دبیر کل مجلس بنگلادش در دومین روز کاری هفتمین نشست اجلاس مجالس آسیایی برای صلح اظهار داشت: تا آنجا که به حقوق فلسطین ها مربوط می شود اعتقاد داریم باید اشغال فلسطین به پایان برسد و آنان دولت مستقل خود را داشته باشند و یک راه حل کامل برای این مسئله به وجود آید.

الرحمن با تاکید بر اینکه بنگلادش اولین کشوری بود که فلسطین را به رسمیت شناخت، افزود: نقشه راه باید اجرا شود و باید به حقوق مردم احترام گذاشته شود تا حکومت خود را انتخاب کنند این یک امر بین المللی است.

وی ادامه داد: AAPP که به APA در آمده راه جدیدی برای همکاری بین الملی است، امیدواریم صلح و عدالت را در آسیا بوجود آوریم.

رئیس هیات پارلمانی و دبیر کل مجلس بنگلادش از سوی مردم بنگلادش وهیات پارلمانی ابراز امیدواری کرد هفتمین اجلاس با موفقیت کار خود را ادامه دهد.