  1. سیاست
  2. سایر
۲۲ آبان ۱۳۸۵، ۱۲:۰۵

رئیس هیات پارلمانی و دبیر کل مجلس بنگلادش:

تشکیل پارلمان آسیایی راه جدیدی برای همکاری بین الملی است

عطا الرحمن گفت: تشکیل پارلمان آسیایی راه جدیدی برای همکاری بین الملی است و امیدواریم صلح و عدالت را در آسیا بوجود آوریم.

به گزارش خبرنگارمهر، عطاء الرحمن رئیس هیات پارلمانی و دبیر کل مجلس بنگلادش در دومین روز کاری هفتمین نشست اجلاس مجالس آسیایی برای صلح اظهار داشت: تا آنجا که به حقوق فلسطین ها مربوط می شود اعتقاد داریم باید اشغال فلسطین به پایان برسد و آنان دولت مستقل خود را داشته باشند و یک راه حل کامل برای این مسئله به وجود آید.

الرحمن با تاکید بر اینکه بنگلادش اولین کشوری بود که فلسطین را به رسمیت شناخت، افزود: نقشه راه باید اجرا شود و باید به حقوق مردم احترام گذاشته شود تا حکومت خود را انتخاب کنند این یک امر بین المللی است.

وی ادامه داد: AAPP که به APA در آمده راه جدیدی برای همکاری بین الملی است، امیدواریم صلح و عدالت را در آسیا بوجود آوریم.

رئیس هیات پارلمانی و دبیر کل مجلس بنگلادش از سوی مردم بنگلادش وهیات پارلمانی ابراز امیدواری کرد هفتمین اجلاس با موفقیت کار خود را ادامه دهد.

کد مطلب 406211

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها