نصب حسگر خشونت یاب در مدارس نیویورکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، مدارس نیویورک حسگرهای دیجیتالی روی دیوارهای مدارس نصب کرده اند تا خشونت را ردیابی کنند.

در سال جدید تحصیلی امسال در مدارس چند منطقه نیویورک دستگاهی به نام Fly Sense آزمایش می شود که رفتار خشونت آمیز دانش آموزان را ردیابی می کند.

اگر خشونت کلامی یا فیزیکی ردیابی شود، این دستگاه به مسئولان مدرسه خبر می دهد تا بتوانند به سرعت عکس العمل نشان دهند. دستگاه مذکور در دستشویی، راهروها، ناهارخوری و اماکن دیگری نصب می شود که نظارت بر آنها کمتر است.

این حسگر محصول یک شرکت تولید ابزارهای نرم افزاری است که با انواع خشونت، خشونت سایبری، خودکشی، خودآزاری و خطرات دیگر مبارزه می کند.

همچنین در صورتی که این حسگرها بوی سیگار و رطوبت را ردیابی کند، مسئولان را مطلع می کند.