اندونزی، اکتشاف میادین نفتی ایران را سرعت می بخشد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری تمپو اندونزی، «الیا ماسا مانیک» مدیر عامل شرکت دولتی نفت و گاز «پرتامینا» اندونزی گفت: مطمئن هستیم که می توانیم دو میدان نفتی ایران را توسعه و اکتشاف کنیم. این دو میدان نفتی منصوری و آب تیمور هستند.

وی تصریح کرد: فرآیند اکتشاف و توسعه این دو میدان نفتی طولانی شده است و از وزارت اقتصادی اندونزی درخواست کرده ایم تا به اکتشاف آن سرعت ببخشد.

«ماسا» گفت: «پرتامینا» اول بر روی یک میدان نفتی تمرکز خواهد کرد و توسعه میدان دوم بعد از اتمام، مراحل اکتشاف در میدان نفتی اول انجام خواهد گرفت.

مدیر عامل شرکت دولتی نفت و گاز «پرتامینا» خاطر نشان کرد: اندونزی برای افزایش عرضه نفت نیازمند اکتشاف میادین نفتی است و از میدان نفتی منصوری و آب تیمور می توان در روز ۲۵ هزار بشکه نفت استخراج کرد؛ اما نباید وابسته به آن باشیم.

«ماسا» گفت: دولت اندونزی در مورد اضافه شدن شرکای جدید به شرکای فعلی خود استقبال می کند و در آینده در پروژه های بیشتر اکتشاف نفتی در خارج از مرزهای این کشور مشارکت خواهیم داشت.

این مقام نفتی اندونزی در پایان گفت: فرآیند مذاکره با طرف ایرانی همچنان در حال انجام گرفتن است و باید با یک شرکت ایرانی شراکت داشته باشیم؛ ضمن اینکه برای داشتن شراکت آماده ایم.