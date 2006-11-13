به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری هفتمین جشنواره مستند کیش اعلام کرد روز 16 آذرماه در مراسم اختتامیه جشنواره برنامه ای ویژه برای بزرگداشت رضا برجی و مرتضی شعبانی دو مستندساز مطرح و تجلیل از پرویز بهرام و احمد رسولزاده دو گوینده پیشکسوت متن های فیلم های مستند برگزار می شود.



همزمان با مراسم بزرگداشت و تجلیل از این هنرمندان در جشنواره، فیلم های کوتاهی از زندگی آنها به نمایش درخواهد آمد که مسعود عسگری کارگردانی این چهار فیلم و همچنین ساخت آنونس و تیزر جشنواره را بر عهده دارد. جشنواره مستند کیش از 13 تا 16 آذرماه در جزیره کیش خلیج همیشه نیلگون فارس برگزار خواهد شد.

کد مطلب 406238