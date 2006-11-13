به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری هفتمین جشنواره مستند کیش اعلام کرد روز 16 آذرماه در مراسم اختتامیه جشنواره برنامه ای ویژه برای بزرگداشت رضا برجی و مرتضی شعبانی دو مستندساز مطرح و تجلیل از پرویز بهرام و احمد رسولزاده دو گوینده پیشکسوت متن های فیلم های مستند برگزار می شود.
همزمان با مراسم بزرگداشت و تجلیل از این هنرمندان در جشنواره، فیلم های کوتاهی از زندگی آنها به نمایش درخواهد آمد که مسعود عسگری کارگردانی این چهار فیلم و همچنین ساخت آنونس و تیزر جشنواره را بر عهده دارد. جشنواره مستند کیش از 13 تا 16 آذرماه در جزیره کیش خلیج همیشه نیلگون فارس برگزار خواهد شد.
در مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره مستند کیش مراسمی ویژه برای بزرگداشت دو مستندساز و تجلیل از دو گوینده فیلمهای مستند برگزار میشود.
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