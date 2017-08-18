بهنام فروتن نیا در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه برنامه های اوقات فراغت کمیته امداد از ابتدای تیرماه سال جاری با هدف غنی سازی اوقات فراغت جوانان تحت حمایت این نهاد آغاز شده است، گفت: آموزش های اعتقادی، قرآنی و اخلاق اسلامی، مهارت و حرفه آموزی فنی و حرفه ای، برنامه های ورزشی، کتابخوانی و آشنایی با دستاوردهای انقلاب اسلامی از جمله فعالیت های اوقات فراغت در کانون های تابستانی کمیته امداد است.

وی با بیان اینکه امسال ۶ هزار نفر از فعالیت های اوقات فراغت تابستانی بهره مند می شوند، افزود: کمیته امداد با ایجاد ۲۰ کانون فرهنگی دائم و موقت و جذب سالانه بیش از ۵ هزار مخاطب، برنامه های مختلف فرهنگی، هنری و آموزشی اجرا می کند که اجرای این برنامه ها به ویژه در ایام اوقات فراغت دانش آموزان تحت حمایت از اولویت های فعالیت های فرهنگی این نهاد است.

معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان تعداد کانون های دائم فعال کمیته امداد را ۷ مورد برشمرد و بیان کرد: برای خدمات رسانی جامع به مددجویان در طول تابستان ۱۳ کانون موقت هم برای غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان برپا شده است.

فروتن نیا شمار دانش آموزان تحت پوشش را بیش از ۱۲ هزار و ۱۰۶ نفر اعلام کرد و گفت: علاوه بر این بیش از ۳ هزار و ۶۷۸ دانشجو و طلبه نیز از خدمات این نهاد به صورت مستمر استفاده می کنند.