هزینه های نظامی هند سالانه به 14 میلیارد دلار می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، هند هرساله 14 میلیارد دلار یا 2.34 درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه های نیروهای نظامی خود می کند. از سال 2004 ، هند، میلیاردها دلار را برای طرحهای مدرنیزه کردن ارتش خود تا سال 2020 هزینه کرده و یا به آن اختصاص داده است .



پاراناب موخرجی وزیر دفاع هند که در جمع مقامهای دفاعی 40 کشور جهان از جمله آمریکا ، انگلیس ، چین و آلمان که سرگرم دیدار از هند هستند، سخن می گفت، اظهار داشت :"این یک واقعیت تلخ است که هزینه دفاعی شامل مبالغ هنگفتی درباره اطلاعات و آموزشها می شود" .



وی افزود :" نمی توان این حقیقت را انکارکرد که چالش جنگ مدرن با ابعاد احتمالی هسته ای ، شیمیایی و میکروبی را نمی توان با فناوریهای قدیمی برآورده کرد ".



وزیر دفاع هند تاکید کرد :"به خاطر خطرات ژرف ناشی از گسترش فناوری هسته ای طی سالها و دستیابی سازمانهای بین المللی تروریستی به این توان ، اهمیت این موارد دو چندان می شود ".



پاراناب موخرجی همچنین خاطر نشان کرد :"بنابراین هیچ گریزی از مدرنیزه کردن نیروهای دفاعی وجود ندارد ".