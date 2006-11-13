به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، هند هرساله 14 میلیارد دلار یا 2.34 درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه های نیروهای نظامی خود می کند. از سال 2004 ، هند، میلیاردها دلار را برای طرحهای مدرنیزه کردن ارتش خود تا سال 2020 هزینه کرده و یا به آن اختصاص داده است .
پاراناب موخرجی وزیر دفاع هند که در جمع مقامهای دفاعی 40 کشور جهان از جمله آمریکا ، انگلیس ، چین و آلمان که سرگرم دیدار از هند هستند، سخن می گفت، اظهار داشت :"این یک واقعیت تلخ است که هزینه دفاعی شامل مبالغ هنگفتی درباره اطلاعات و آموزشها می شود" .
وی افزود :" نمی توان این حقیقت را انکارکرد که چالش جنگ مدرن با ابعاد احتمالی هسته ای ، شیمیایی و میکروبی را نمی توان با فناوریهای قدیمی برآورده کرد ".
وزیر دفاع هند تاکید کرد :"به خاطر خطرات ژرف ناشی از گسترش فناوری هسته ای طی سالها و دستیابی سازمانهای بین المللی تروریستی به این توان ، اهمیت این موارد دو چندان می شود ".
پاراناب موخرجی همچنین خاطر نشان کرد :"بنابراین هیچ گریزی از مدرنیزه کردن نیروهای دفاعی وجود ندارد ".
با تاکید بر کاهش نیافتن بودجه نظامی این کشور؛
هزینه های نظامی هند سالانه به 14 میلیارد دلار می رسد
هند که بزرگترین خریدار تسلیحات در میان کشورهای درحال توسعه است، اعلام کرد: به دلیل افزایش تهدیدات تروریستی و تنشهای منطقه ای، بودجه نظامی خود را کاهش نخواهد داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، هند هرساله 14 میلیارد دلار یا 2.34 درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه های نیروهای نظامی خود می کند. از سال 2004 ، هند، میلیاردها دلار را برای طرحهای مدرنیزه کردن ارتش خود تا سال 2020 هزینه کرده و یا به آن اختصاص داده است .
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