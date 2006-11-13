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۲۲ آبان ۱۳۸۵، ۱۶:۵۳

توجه به موسیقی نواحی یک اصل است

عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت : در حال حاضر مهمترین رکن در عرصه موسیقی ایران توجه به موسیقی های محلی و بومی است .

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد؛ ساسان فاطمی در نشستی با هنرجویان  موسیقی در کانون موسیقی دانشگاه فردوسی ضمن بیان این مطلب  اظهار داشت : مسئولین کشور می توانند با نگاهی اندیشمندانه به موسیقی ، جایگاه واقعی موسیقی  اصیل ومحلی ایرانی را فراهم آورند و این تنها با  فراهم آوردن امکانات و در اختیار گذاشتن بودجه توسط دولت امکان پذیر است .

وی در بخش دیگری از سخنانش در باره اتنوموزیکولوژی گفت :  اتنوموزیکولوژی در واقع موسیقی شناسی قوم های مختلف است ودر رابطه با موسیقی های غیر غربی  و موسیقی شناسی قوم های مختلف مطرح می شود  و به همین ترتیب از موسیقی غرب جدا می شود .

این پژوهشگرموسیقی همچنین  در مورد آغاز پیدایش این دانش افزود : این رشته به طور سمبولیک  و با عنوان موسیقی شناسی تطبیقی از سال 1885 مطرح شد.

دکتر ساسان فاطمی در ادامه به نقش سازها در موسیقی ایرانی اشاره کرد وگفت : سازها در موسیقی ایرانی از ظرافت و ارزش خاصی برخوردارند ،اساسا ساز واقعا موجودی ظریف به شمار می رود ؛حتی اندکی تفاوت در گرما و سرما، موجب تغییرصدای آنها می شود .

عضو هیات علمی دانشگاه تهران خاطر نشان کرد : در زمینه تلفیق موسیقی دستورالعمل خاصی وجود ندارد وفقط ذوق و سلیقه حاکم است . 

 

کد مطلب 406280

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