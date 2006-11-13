توجه به موسیقی نواحی یک اصل است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد؛ ساسان فاطمی در نشستی با هنرجویان موسیقی در کانون موسیقی دانشگاه فردوسی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت : مسئولین کشور می توانند با نگاهی اندیشمندانه به موسیقی ، جایگاه واقعی موسیقی اصیل ومحلی ایرانی را فراهم آورند و این تنها با فراهم آوردن امکانات و در اختیار گذاشتن بودجه توسط دولت امکان پذیر است .

وی در بخش دیگری از سخنانش در باره اتنوموزیکولوژی گفت : اتنوموزیکولوژی در واقع موسیقی شناسی قوم های مختلف است ودر رابطه با موسیقی های غیر غربی و موسیقی شناسی قوم های مختلف مطرح می شود و به همین ترتیب از موسیقی غرب جدا می شود .

این پژوهشگرموسیقی همچنین در مورد آغاز پیدایش این دانش افزود : این رشته به طور سمبولیک و با عنوان موسیقی شناسی تطبیقی از سال 1885 مطرح شد.

دکتر ساسان فاطمی در ادامه به نقش سازها در موسیقی ایرانی اشاره کرد وگفت : سازها در موسیقی ایرانی از ظرافت و ارزش خاصی برخوردارند ،اساسا ساز واقعا موجودی ظریف به شمار می رود ؛حتی اندکی تفاوت در گرما و سرما، موجب تغییرصدای آنها می شود .

عضو هیات علمی دانشگاه تهران خاطر نشان کرد : در زمینه تلفیق موسیقی دستورالعمل خاصی وجود ندارد وفقط ذوق و سلیقه حاکم است .