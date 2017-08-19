الویری و مسجد جامعی برای انسجام شورا انصراف دادند

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نژادبهرام با اشاره به جلسه انتخاب گزینه ریاست شورای شهر پنجم گفت: در جلسه امروز از مرتضی الویری و احمد مسجدجامعی برای ریاست شورا کاندید شدند اما این دو گزینه به دلیل اتحاد و انسجام شورا انصراف داده و تنها محسن هاشمی باقی ماند.

نژاد بهرام با اشاره به اینکه محسن هاشمی دیدگاه های خود در این خصوص بیان کرد، گفت: اگر ریاست شورا را بر عهده بگیرم دیگر ریاست کمیسیون حمل و نقل و عمران شورا را عهده دار نخواهم بود همچنین هاشمی بر ضرورت وجود دموکراسی در شورا تأکید کرد و اظهار داشت: تلاش می کنم رعایت موافقین و مخالفین را بکنم.

به گفته نژادبهرام براساس تصمیم شورا هر عضو تنها یک مسئولیت را در شورا خواهد پذیرفت.

در این جلسه محسن هاشمی با بیان اینکه شهردار این دوره از شورا متفاوت از شهردار گذشته است و نیاز شهردار به شورا بیش از قبل احساس می‌شود، گفت: شورا رکن ارزنده‌ای برای تعامل در شهر و نهادهای دیگر است.

وی گفت: نگاه من به شهر، همدلی و عمرانی است.

حضور زنان در ترکیب هیئت رئیسه

به گزارش خبرنگار مهر، یک منتخب شورای پنجم در حاشیه جلسه انتخاب هیئت رئیسه به خبرنگاران گفت: برگه رأی میان اعضا توزیع شده اما مشخص نیست امروز رأی گیری انجام می شود.

وی ادامه داد: تاکنون تنها محسن هاشمی کاندیدای ریاست شورا شده و فرد دیگری اعلام آمادگی نکرده است.

منتخب شورای شهر پنجم افزود: مصادیق هیئت رئیسه (سخنگو، منشی اول و دوم و ریاست شورا) امروز مشخص خواهد شد اما رأی گیری برای انتخاب نهایی مشخص نیست و احتمال دارد در جلسه رسمی روز چهارشنبه رأی گیری انجام شود.

وی تأکید کرد: ریاست کمیسیون ها در جلسات رسمی مشخص خواهد شد.

همچنین شهربانو امانی یکی دیگر از منتخبان شورای شهر در پاسخ به پرسش مهر در خصوص اینکه از زنان در ترکیب هیئت رئیسه استفاده خواهد شد، اظهار داشت: حتماً منتخبان خانم در هیئت رئیسه کاندید خواهند شد.

در ادامه این جلسه فراهانی منتخب شورای پنجم با اشاره به دوره ریاست الویری در جلسات غیررسمی گفت: الویری دوره متفاوتی برای ریاست در شهر را داشته و رفتار او برای کناره‌گیری و حفظ انسجام مثال‌زدنی است.