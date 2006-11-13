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۲۲ آبان ۱۳۸۵، ۱۶:۱۷

/ اختصاصی مهر /

اولین گزارش سالانه تطبیقی چشم‌انداز در سازمان مدیریت نهایی شد

اولین گزارش سالانه تطبیقی چشم‌انداز در سازمان مدیریت نهایی شد

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اولین گزارش تطبیقی سالانه سند چشم انداز 20 ساله نظام را در آستانه سالروز ابلاغ این سند‌ نهایی کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر،  سازمان مدیریت و برنامه ریزی براساس ماده 158 برنامه چهارم اولین گزارش تطبیقی سالانه سند چشم انداز 20 ساله نظام را تهیه کرده است. 

سند چشم انداز 20 ساله نظام بر تبدیل شدن ایران به قدرت اول آسیای جنوب غربی در زمینه های مختلف تاکید دارد. برهمین اساس، علاوه بر تحقق اهداف سالانه برنامه در کشورمان، باید رشد شاخص‌ها از کشورهای واقع شده در جنوب غربی آسیا نیز بالاتر باشد. گزارش تطبیقی چشم انداز به این مسایل نیز می پردازد.

تفاوت بین گزارش نظارتی برنامه چهارم با گزارش سالانه تطبیقی چشم انداز آن است که در اولی تنها رشد شاخص‌ها در کشورمان و اهداف به دست آمده در برنامه چهارم مشخص می‌شود ولی در گزارش تطبیقی علاوه بر رشد شاخص ها در داخل، این آمارها با کشورهای جنوب غربی آسیا نیز مقایسه می‌شود.

سند چشم انداز 20 ساله نظام در 23 آبان ماه 1382 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. گزارشی تکمیلی اولین گزارش تطبیقی چشم انداز تا لحظاتی دیگر منتشر می‌شود.

کد مطلب 406284

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