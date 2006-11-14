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۲۳ آبان ۱۳۸۵، ۱۱:۲۷

ایران از وجود قانون بهداشت روان محروم است

ایران از وجود قانون بهداشت روان محروم است

یک پزشک متخصص اعصاب و روان گفت: ایران از معدود کشورهایی است که قانون بهداشت روان ندارد و این قانون باید هر چه سریع تر مدون و مصوب شود.

دکتر ناصر حاجیان مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: کشور افغانستان به رغم تمام نابسامانی ها این قانون را در سال 72 تصویب کرده است و ما هنوز در ایران قانونی برای حمایت از بیماران روانپزشکی نداریم.

رئیس اسبق شبکه بهداشت و درمان کرج خاطر نشان کرد: پیش نویس این قانون چندی پیش در کارگاهی با حضور کارشناسان و حقوقدانان ممتاز کشور در کرج تدوین شده است .

وی افزود: این پیش نویس باید توسط هیات دولت به مجلس پیشنهاد شود و در صورت کسب اکثریت آرا به تصویب برسد.

حاجیان با برشمردن اهمیت تدوین و تصویب این قانون تصریح کرد: بهداشت روان موضوعی است که در کشور ما چندان مورد توجه واقع نشده است در حالیکه این موضوع از شروع تولد جنینی با انسان سر و کار دارد.

وی یادآور شد: نقص های بسیاری در زمینه های مختلف روانی در جامعه وجود دارد که تصویب قانون بهداشت روان می تواند این نقص ها را جبران کرده و بپوشاند.

حاجیان اظهار امیدواری کرد: با تصویب قانون بهداشت روان ایران در آینده نزدیک به جمع کشورهای حامی بیماران روانی بپردازد و بهداشت روان در کشور تبدیل به موضوعی مورد توجه شود.

کد مطلب 406289

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