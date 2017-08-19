به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کریم یاوری مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری با بیان اینکه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای صیانت از نیروی کار و کارگران، پایداری و حمایت از کارفرمایان، کار آفرینان و سرمایه گذاران رصد، شناسایی و حل و فصل مشکلات بنگاههای اقتصادی را به طور ویژه در دستور کار دارد، گفت: مشکلات بنگاههای اقتصادی ابتدا در سطح شهرستان محل استقرار بنگاه و سپس در استان مربوطه و نهایتاً در کشور و در ستاد وزارتخانه مورد بررسی، رسیدگی و حل و فصل و تصمیم گیری قرار می گیرد.

وی افزو: با تشکیل کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید در استانها به ریاست و مسئولیت استانداران و حضور دستگاهها و ادارات کل مربوطه و نیز کارگروه ملی در سطح کشور سرعت رسیدگی، بررسی و حل و فصل مشکلات بنگاههای اقتصادی افزایش یافته است.

یاوری ادامه داد: کارفرمایان، کارآفرینان و سرمایه گذارانی که بخواهند هر گونه تغییر یا بازسازی خط تولید، جابجایی کارگاه و ماشین آلات به منظور کاهش وابستگی و بهینه کردن تولید که در راستای سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت صورت دهند و اصلاح ساختار انجام دهند کارگران بنگاه اقتصادی آنان در طول مدت زمان تغییر ساختار اقتصادی با مصوبه شورایعالی کار تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند.

مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مشکلات بنگاههای اقتصادی فقط نقدینگی نیست بلکه چالش‌های درون کارگاهی مانند بالا بودن هزینه های تولید انباشت محصول، نیاز به اصلاح ساختار، اختلاف بین سهامداران و.... و همچنین مشکلات برون کارگاهی مانند رکود صنعت، تحریمها، واردات بی رویه و قاچاق و مطالبات از سایر سازمان‌ها گریبانگیر بنگاه‌های اقتصادی است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حدود دویست و بیست هزار نفر از مقرری بیمه بیکاری استفاده می کنند، افزود: گسترش دامنه پوشش بیمه بیکاری با رویکرد کاهش مدت استفاده از مقرری بیمه بیکاری از طریق هدایت مقرری بگیران به اشتغال مجدد و توانمند سازی آنان با ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای مورد نیاز و ارتقاء مهارت آنان در مشاغل تخصصی پیگیری و دنبال می شود.

وی با اشاره به اینکه چتر حمایت اجتماعی از کارگران بیکار شده گسترده تر شده است گفت: مقرری بیمه بیکاری به کارگرانیکه بدون میل و اراده بیکار می شوند از روز اول بیکاری قابل پرداخت است و ایام مقرری بگیری بیمه بیکاری جزء سابقه بیمه ای قابل قبول برای ایام بازنشستگی کارگران محاسبه می شود.

یاوری همچنین افزود: تمام هزینه های درمانی و بیمه ای کارگران مشمول قانون بیمه بیکاری که قبلا شاغل بوده و بدون میل و اراده از کار بیکار شده‌اند مشابه کارگران شاغل تامین و پرداخت و محاسبه می شود. همچنین تمام هزینه مربوط به اموزشهای مهارتی مقرری بگیران بیمه بیکاری اعم از باز آموزی و تجدید مهارت و ارتقاء مهارت آنان به عهده صندوق بیمه بیکاری است.

نماینده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید گفت: در سال ۱۳۹۶ طرح ظرونق تولید برای ۱۰ هزار از واحد های صنعتی و معدنی کوچک و متوسط اجراء خواهد شد و تسهیلات لازم در اختیار آنها قرار خواهد گرفت که در این زمینه به پنج هزار واحد صنعتی و معدنی که نیاز به بازسازی و نوسازی دارند تسهیلات اعطا خواهد شد.