به گزارش خبرگزاری مهر، در این گزارش با اشاره به اینکه مبارزه احتمالی «کایل اسنایدر» از آمریکا و «عبدالرشید سعداله یف» از روسیه را می توان مهمترین مسابقه کشتی آزاد در رقابت های جهانی فرانسه دانست، از تلاش این دو قهرمان المپیک برای تصاحب مدال طلای این وزن خبر داد.

این سایت اعلام کرد بر اساس یک نظر سنجی اینترنتی بیش از ۹۰ درصد سعداله یف را برنده این نبرد می دانند.

سعداله یف پس از کسب چندین مدال طلای المپیک و جهان در وزن ۸۶ کیلوگرم از رقابتهای جهانی ۲۰۱۷ در وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی خواهد گرفت.

همچنین این سایت در خبر دیگری با اشاره به اینکه ترک ها با طاها آکگول قهرمان المپیک و جهان در سنگین وزن به عنوان کاپیتان در رقابت های جهانی فرانسه در رشته کشتی آزاد شرکت می کنند، اعلام کرد این قدرتمندترین ترکیب ترک‌ها در چند سال اخیر در مسابقات است.

ترکیب تیم ترکیه در رقابت های جهانی به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: سلیمان آتلی (برنز اروپا)

۶۱ کیلوگرم: چنگیز اردوغان (قهرمان اروپا)

۶۵ کیلوگرم: مصطفی کایا (نقره اروپا)

۷۰ کیلوگرم: یاکوب گور (نقره و برنز جهان)

۷۴ کیلوگرم: سونر دمیرتاش (برنز المپیک)

۸۶ کیلوگرم: سلیم یاشار (نقره المپیک ، نقره و برنز جهان)

۹۷ کیلوگرم: رضا ییلدریم (قهرمان اروپا)

۱۲۵ کیلوگرم: طاها آکگول (قهرمان جهان و المپیک)