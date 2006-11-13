عدم استقبال زنان جامعه پزشکی از طرح پزشک خانواده

عضو شورای عالی نظام پزشکی در گفتگو با خبرنگار مهر ، افزود: امکاناتی که برای نیروهای بهداشتی و درمانی بخش خصوصی نظیر پزشکان و پیراپزشکان در این طرح در نظر گرفته شده عادلانه نبوده و به زیان این نیروها است چون این نیروها در صورت همکاری با طرح پزشک خانواده از مزایا و امکانات کمتری در مقایسه با نیروهای دولتی برخوردار خواهند بود.

زهرا مدرسی اظهار داشت: پزشکان و پیراپزشکان شاغل در بخش خصوصی در صورت همکاری با طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع با آنان قراردای مبنی بر ارائه حقوق بسیار ناچیز در مقابل مرخصی های کم و ساعات کاری زیاد و مسئولیت بیشتر برای هر یک از نیروها در زمینه تخصص خود بسته می شود.

عضو شورای عالی نظام پزشکی گفت: به رغم تمایل زیاد نیروهای بهداشتی و درمانی بخش خصوصی برای همکاری با این طرح به علت عدم امکانات و شرایط ناعادلانه و نامناسب ، این نیروها استقبال زیادی از این طرح نکرده اند چون ضمن داشتن حقوق پایین ، حق استفاده از مطب از آنان گرفته می شود.

وی تصریح کرد: در مورد همکاری زنان و مردان در این طرح محدودیتی وجود ندارد اما چون برای زنان به ویژه زنان متاهل امکانات و شرایط مناسب در این طرح وجود ندارد به گونه ای که مجبور هستند در روستاها با مرخصی های کم و در ساعات کاری زیاد فعالیت کنند بنابراین نیروهای بهداشتی و درمانی زن از این طرح استقبال زیادی نکرده اند.