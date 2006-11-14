60 تا 70 درصد شکایات پزشکی مربوط به حرفه مامایی است

مرجان ضیائی ، استاد دانشگاه در حاشیه برگزاری همایش حقوق ، قانون و مسئولیت های حرفه پرستاری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: کارشناسان رشته مامایی به طور متوسط هر 11 ماه یک بار با یک شکایت پزشکی مواجه هستند و این امر مامایی را به خطیرترین حرفه در نظام پزشکی تبدیل کرده است.

وی افزود: مامایی 28 درصد از اقدامات پزشکی کشور را شامل می شود و هر بانوی ایرانی در طول عمر خود به طور متوسط بین 5 تا 10بار به ماما مراجعه می کند.

ضیائی خاطر نشان کرد: ترس از مشکلات قضایی ، ماماهای جوان را از ورود به بخش عملی این حرفه بازمی دارد و اکثر آنها از افتتاح مطب و انجام معاینات معمولی خودداری می کنند.

وی یادآور شد: افزایش موالید ، بالارفتن سن زایمان ، افزایش اطلاعات بیماران از حقوق خود ، کمبود فضا و امکانات و دخالت دانشجویان این رشته در امور خطیر، عمده ترین عامل طرح شکایت در مراجع قضایی است.

ضیائی شایع ترین نکات مطروحه در پرونده های بیماران شاکی را مرگ جنین ، عدم کاربرد مناسب اکسی توسین ، مرگ و میر نوزاد و مادر ، عوارض جانبی استفاده از برخی داروها و خسارات مادی عنوان کرد.

در همایش 2 روزه حقوق ، قانون و مسئولیت های حرفه پرستاری راهکارهای کاهش شکایات پزشکی در رشته مامایی در قالب 3 مقاله از اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد واحد کرج مطرح شد.