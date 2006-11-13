دستیابی به راهکاری جدید برای شناسایی ورزشکاران متقلب

به گزارش خبرگزاری مهر، ورزشکاران متقلب از پروتئین synacthen برای تحریک بدن در افزایش تولید هورمون های کورتیکواستروئید استفاده می کنند. این هورمون ها توانایی بدن را برای انجام حرکات ورزشی بالا می برند.

استفاده از این هورمون ها ممنوع اعلام شده زیرا علاوه بر افزایش توان بدنی ورزشکاران، خطر ابتلا به بیماری هایی چون سرطان، حملات قلبی، ضعف جنسی و نوسانات رفتاری را در آنها افزایش می دهد. تشخیص مصرف این داروها به جزء در مواردی که با تزریق هورمون ها همراه است، تاکنون غیر ممکن مانده است.

اما تیمی از محققان دانشگاه ورزشی Cologne آلمان به پیشرفت های تازه ای در این زمینه دست یافتند. تست جدیدی به دانشمندان کمک می کند تا مصرف پروتئین synacthen را حتی در صورت پایین بودن در پلاسمای خون کشف کنند. این روش که "تصفیه سیستم ایمنی" نام گرفته، بر جستجوی ویژه مقادیر اندکی از این پروتئین مبتنی است.

بنا بر گزارش بی بی سی، برای تائید این نکته که نحوه پالایش ایمونولوژی بدن عاری از پروتئین synacthen است، یک آزمایش دو مرحله ای دیگر نیز روی این پروتئین انجام می شود.

ترکیب روند جداسازی عناصر رنگی و تجزیه توده طیف سنجی به دانشمندان امکان می دهد تا اثری شیمیایی از مولکولی را تولید کنند که در نهایت به شناسایی پروتئین مصرف شده در بدن می انجامد.

به گفته دکتر "ماریو تویس" سرپرست این تحقیق، چنانچه مقامات مسئول دوپینگ در ورزش با استفاده از این روش موافقت کنند، از این پس ورزشکاران در انجام این تقلب کامیاب نخواهند بود.