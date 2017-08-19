به گزارش خبرنگار مهر، حسن شکوری نسب پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی، اظهار کرد: با توجه به اینکه خراسان شمالی جز ۱۰ استان پرحادثه کشور است اما متأسفانه علاوه برخالی بودن پستهای سازمانی، تجهیزات لازم برای امدادرسانی در مواقع حوادث را در اختیار نداریم.
شکوری نسب افزود: همچنین ساختمانهای ساختهشده هلالاحمر هنوز به بهرهبرداری نرسیده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی بیش از یک هزار و ۱۰۰ نفر نیروی امداد و نجات دارد اما بااینوجود هنوز به نقطه هدفگذاری نرسیده است.
مدیرعامل هلالاحمر خراسان شمالی همچنین بابیان اینکه آزمایشگاه تشخیص طبی استان باوجود تهیه تجهیزات لازم به بهرهبرداری نرسیده است، گفت: تا زمان به نتیجه نرسیدن با متولیان سلامت استان این تجهیزات در انبار باقی خواهد ماند.
شکوری نسب اضافه کرد: همچنین دستگاههای اکوی قلب، تست ورزش و سونوگرافی در بجنورد به دلیل کمبود نیروی متخصص بلااستفاده مانده است.
وی بابیان اینکه در حال حاضر چهار مرکز درمانی توسط این جمعیت به بهرهبرداری رسیده است، بیان کرد: با دریافت پروانه، درمانگاه شهرستان گرمه نیز تا پایان شهریورماه امسال به بهرهبرداری میرسد.
شکوری نسب گفت: در طول سال بهصورت مستقیم برای ۳۱ هزار نفر با هشت نوع فعالیت در حوزه سلامت خدماترسانی میشود.
وی بابیان اینکه طی سال گذشته ۱۴ نوع خدمت در حوزه سلامت در سه مرکز درمانی استان ارائه شد، اظهار کرد:۱۸۰ نفر از خدمات این مراکز در استان بهرهمند شدند.
رشد ۸۴ درصدی خدمترسانی در حوزه سلامت
مدیرعامل هلالاحمر استان بیان کرد: این جمعیت با داشتن یک درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی و درمانگاههای عمومی توانسته است رشد ۸۴ درصدی را در حوزه سلامت داشته باشد.
شکوری نسب بابیان اینکه داروخانه هلالاحمر خراسان شمالی مرکز اصلی داورهای عمومی، خاص، شیمیدرمانی و سایر داروها است، گفت: فروش بالای دارو در این داروخانه نشاندهنده نگاه مثبت شهروندان است.
وی اضافه کرد: هدف جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی از ایجاد کلینیک تخصصی و فوق تخصصی و داروخانه در محل میدان خرمشهر بجنورد رفاه حال همشهریان و مسافران است.
مدیرعامل هلالاحمر خراسان شمالی اظهار کرد: با توجه به خدمات ارائهشده در حوزه سلامت ۸۰ درصد مردم از خدمات مراکز درمانی استان رضایت داشتهاند اما بااینوجود برای رفع نواقص در تلاش هستیم.
وی بابیان اینکه هماکنون ۱۵ پایگاه امداد و نجات در خراسان شمالی وجود دارد که دو پایگاه تخصصی است، اظهار کرد: با تلاشهای انجامشده در استان پایگاه امداد هوایی، پایگاه تخصصی کوهستان و واکنش سریع فعالشده تا در صورت وقوع حادثه سریعاً ارائه خدمت کنند.
این مسئول گفت: پس از زلزله ۲۳ اردیبهشتماه امسال توسعه پایگاه پشتیبانی عملیات، مرکز آموزش تخصصی و واحد آنست در منطقه سایت اداری ارکان را داشتهایم.
شکوری نسب افزود: یک هزار و ۳۰۰ متر انبار دیگر در محل سایت اداری ارکان در حال ساخت است که تا پایان امسال به بهرهبرداری میرسد.
وی بیان کرد: هدف ما انتقال تمام مجموعههای امداد و نجات از داخل شهر به محل ارکان است تا در مواقع حادثه بهراحتی امدادرسانی انجام شود.
مدیرعامل هلالاحمر خراسان شمالی تصریح کرد: در سطح تمام شهرستانهای خراسان شمالی راهاندازی ۳۲ خانه هلال را در دستور کارداریم.
شکوری نسب به سفر شورای جمعیت هلالاحمر به خراسان شمالی در هفته دولت اشاره کرد و گفت: در این سفر امکانات موردنیاز جمعیت هلالاحمر استان را مطرح تا بتوانیم تأمین کنیم.
وی به زلزله ۵.۷ ریشتری، ۲۳ اردیبهشتماه امسال در خراسان شمالی اشاره کرد و گفت: در این زلزله به علت هجوم مردم به خیابانها، ترافیک سنگینی ایجاد شد که سبب سخت شدن خدمات امداد و نجات شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی اظهار کرد: متأسفانه هنوز برنامهریزی درست برای اولویت خدماترسانی در زمان وقوع حادثه را در استان نداریم به همین علت با چالش روبرو میشویم.
وی بیان کرد: ضرورت دارد ارتباطات و هماهنگیهای لازم بین نیروها و دستگاههای خدمات رسان در مواقع حوادث انجام شود تا مشکلی پیش نیاید.
شکوری نسب عنوان کرد: طی تابستان امسال ۲۴۴ حادثه در خراسان شمالی رخداده که ۱۶۶ مورد آن مربوط به جادهها بوده است.
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