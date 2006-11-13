دانشگاه تهران به یکی از برترین دانشگاه های دنیا تبدیل می شود / دانشگاه تهران با 100 دانشگاه معتبر دنیا ارتباط دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار رئیس دانشگاه تهران گزارشی از تعداد دانشجو، رشته ها و مقاطع تحصیلی و اعضای هیات علمی این دانشگاه ارایه کرد و گفت : دانشگاه تهران به جهت دارا بودن تعدد و تنوع در رشته ها یک دانشگاه جامع تلقی می شود و تنها در بخش میان رشته ای قابل توسعه است .

وی خاطر نشان کرد : دانشگاه تهران دارای نزدیک به 50 واحد آموزشی و پژوهشی (دانشکده و پژوهشکده) است و پردیس دانشکده فنی از بزرگترین پردیس های دانشگاه تهران به شمار می رود.

آیت ا... عمید زنجانی افزود: در دانشگاه تهران دو ماموریت بزرگ را دنبال می کنیم در درجه اول تربیت نیروی انسانی متخصص و کار آمد و رفع نیازهای داخلی را دنبال می کنیم. در وهله دوم نیز ارتقای علمی در سطح بین المللی را پیگیری می کنیم تا بتوانیم جزیی از دانشگاه های برتر دنیا باشیم.

رئیس دانشگاه تهران با اشاره به ارتباط این دانشگاه با بیش از یکصد دانشگاه معتبر دنیا گفت: امیدواریم این ملاقات زمینه ساز ایجاد دوره های مشترک با دانشگاه مادرید اسپانیا باشد.

همچنین در این دیدار نیلی احمد آبادی - رئیس پردیس دانشکده های فنی با اشاره به تعداد دانشجویان این دانشکده گفت: پردیس فنی دانشگاه تهران هر سال از میان پذیرفته شدگان کنکور سراسری بهترین دانشجویان کشور را پذیرش می کند و دانشجویان این دانشکده از نخبه های کشور به شمار می روند.

رئیس پردیس فنی دانشگاه تهران گفت: از لحاظ قرارداد با صنعت و چاپ مقاله در مجلات معتبر علمی دنیا پردیس فنی بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: دانشکده فنی دانشگاه تهران در زمینه فعالیت های بین المللی تفاهم نامه های مشترک با دانشگاه های کشورهای دیگر دارد که یکی از آنها پرودو ایندیانای آمریکاست. در این تفاهم نامه که به آن 2 + 2 گفته می شود دانشجو 2 سال در پردیس فنی و 2 سال در دانشگاه مادرید اسپانیا تحصیل و از هر دو دانشگاه مدرک دریافت می کند.

وی همچنین گفت : در مقاطع تحصیلات تکمیلی با دانشگاه های دیگر از قبیل " پونز " فرانسه دوره های مشترک داریم .



یادآوری می شود، دانشگاه پلی تکنیک مادرید اسپانیا سومین دانشگاه در اروپاست که بیشترین پروژه های تحقیقاتی را داراست و در حال حاضر با بیش از 400 دانشگاه در کشورهای مختلف تفاهم نامه و با 87 دانشگاه دوره های مشترک دارد.