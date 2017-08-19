تسهیلات نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، شرایط و ظوابط تسهیلات نقل انتقال فرزندان اعضای هیات علمی در سال جاری (۹۶) نیز همانند سال ۹۵ است.

لازم به ذکر است پذیرفته شدگان دارای سهمیه ایثارگران و رزمندگان اعم از ایثارگران ۲۵درصد ظرفیت و ایثارگران ۵ درصد ظرفیت برای استفاده از مفاد تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی باید به موارد زیر توجه کنند.

متقاضیان برای انتقال باید ۹۰ درصد و برای تغییر رشته ۹۲.۵ درصد نمره آخرین نفر پذیرفته شده در سهمیه آزاد را کسب کنند. این دسته از پذیرفته شدگان نمی توانند از انتقال مشروط استفاده کنند.

در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی، آمده است : هرگونه اختیارات مربوط به تصمیم گیری در خصوص نقل انتقال فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها، و مراکز آموزشی و پژوهشی که در آزمون های سراسری ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی پذیرفته می شوند به وزرای علوم، بهداشت و رئیس دانشگاه آزاد تفویض می شود. این مصوبه در تاریخ ۲۵ خرداد ۹۵ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است.