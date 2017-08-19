اسکان و پذیرش ۹۰۲ خانوار فرهنگی در شهرستان رودسر

به گزارش خبرنگار مهر، قربان احمدی ظهر شنبه در نشست با اصحاب رسانه شهرستان رودسر اظهار کرد: از ابتدای آغاز فعالیت ستاد اسکان فرهنگیان شهرستان رودسر در طول تعطیلات تابستانی ۹۰۲ خانوار فرهنگی در مراکز اسکان این ستاد پذیرش شده اند.

وی با اشاره به برخی از فعالیت های تابستانی اداره آموزش و پرورش رودسر، افزود: سه هزار دانش آموز در ۱۱۷ کلاس درس در رشته های مختلف درکلاس های تابستانی ثبت نام و شرکت کرده اند.

رئیس اداره آموزش و پرورش رودسر خاطر نشان کرد: درمهرماه سال جاری ۹۵ مدرسه با هشت هزار و ۵۰۰ دانش آموز فعالیت خود را آغاز می کنند.

به گفته احمدی امسال ۶۵۰ نفر دانش آموز پایه اول ابتدایی نیز در شهرستان رودسر وارد محیط آموزشی می شوند.

وی همچنین به موفقیت و کسب رتبه اول دانش آموزان این شهرستان در جشنواره نوجوانان خوارزمی کشوری اشاره و تصریح کرد: این دانش آموزان توانستند در این زمینه موفقیت های کسب کنند.