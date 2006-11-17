موفقیت های ابومسلم در بازیهای خانگی ادامه می یابد

سرمربی تیم فوتبال ابومسلم درگفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق اظهار داشت: پس از دیدار مقابل استقلال به نکات روشنی در خصوص کار تیمی ابومسلم رسیدیم که تمرینات هفته گذشته را روی آن متمرکزکردیم و با بازبینی فیلم بازیهای دو هفته گذشته مس نقاط ضعف و قوت این تیم را آنالیز کردیم.

وی درادامه گفت: مس تیم کامل و با انگیزه ای است که بازی درگیرانه و فیزیکی را در دستورکار دارد اما ابومسلم نیز در خط حمله بسیارخطرناک است و درطول هفته نیز بر روی مشکل به ثمر نرساندن موقعیت های خلق شده کار کرده ایم که امیدوارم در این بازی نتیجه آن را بگیریم.

قیاسی خاطر نشان کرد : سعی می کنیم با کسب 3 امتیاز این بازی موقعیت مان در بالای جدول را حفظ کنیم.