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۲۶ آبان ۱۳۸۵، ۱۷:۱۱

سرمربی تیم فوتبال ابومسلم در گفتگو با مهر :

موفقیت های ابومسلم در بازیهای خانگی ادامه می یابد

موفقیت های ابومسلم در بازیهای خانگی ادامه می یابد

مهدی قیاسی گفت: تمام تلاش کادر فنی و بازیکنان ابومسلم این است که با تداوم موفقیت های اخیر جایگاهمان را در بالای جدول تثبیت کنیم.

سرمربی تیم فوتبال ابومسلم درگفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق اظهار داشت: پس از دیدار مقابل استقلال به نکات روشنی در خصوص کار تیمی ابومسلم رسیدیم که تمرینات هفته گذشته را روی آن متمرکزکردیم و با بازبینی فیلم بازیهای دو هفته گذشته مس نقاط ضعف و قوت این تیم را آنالیز کردیم.

وی درادامه گفت: مس تیم کامل و با انگیزه ای است که بازی درگیرانه و فیزیکی را در دستورکار دارد اما ابومسلم نیز در خط حمله بسیارخطرناک است و درطول هفته نیز بر روی مشکل به ثمر نرساندن موقعیت های خلق شده کار کرده ایم که امیدوارم در این بازی نتیجه آن را بگیریم.

قیاسی خاطر نشان کرد : سعی می کنیم با کسب 3 امتیاز این بازی موقعیت مان در بالای جدول را حفظ کنیم.

 

کد مطلب 406344

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