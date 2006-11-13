تلاش دولت بریتانیا برای حفظ یک تابلو نفیس

به گزارش خبرنگار مهر، این تابلو نقاشی "آب بند فلتفورد از منظر آسیاب" Flatford Lock from the Mill House نام دارد و تصور می شود نقاش مشهور بریتانیایی آن را سال 1814 خلق کرده باشد.

دیوید لامی، وزیر فرهنگ بریتانیا، به پیشنهاد "کمیسیون بررسی صادرات آثار هنری و اشیاء فرهنگی" موافقت با تقاضانامه خروج این تابلو نقاشی را به تعویق انداخت. جزئیات این تقاضانامه نظیر نام خریدار احتمالی یا مقصد ارسال اثر مشخص نیست. از دید کمیسیون این تابلو یک نمونه منحصر بفرد برای مطالعه آثار کانستبل محسوب می شود.



وزارت فرهنگ بریتانیا در بیانیه ای ضمن "بی نظیر" توصیف کردن این اثر از آن به عنوان "اثری مهم که در آن چشم انداز فلت فورد و کار در آب بند این ناحیه به طور دقیق ترسیم شده" یاد کرد. این وزارتخانه از کسانی که مایل به خرید تابلو کانستبل هستند خواست با کمیسیون تماس بگیرند و در صورت لزوم تصمیم گیری در مورد صدور مجوز خروج این اثر را تا 11 می سال آینده به تعویق می اندازد.



از جان کانستبل (1776 ـ 1837) یکی از بهترین نقاشان منظره در بریتانیا یاد می شود. وی در"آب بند فلتفورد از منظر آسیاب" رودخانه استور را در نزدیکی آسیاب پدرش در سافوک به تصویر کشیده است. "قفل"، دیگر اثر او، سال 1990 در حراجی سوثبی به قیمت 8/10 میلیون پوند فروخته شد که در آن زمان یک رکورد محسوب می شد.