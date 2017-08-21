مقایسه عملکرد منصوریان در ۴ هفته ابتدایی ۴ فصل حضورش در لیگ برتر

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: تیم فوتبال استقلال تهران در پایان هفته چهارم با کسب ۴ امتیاز در رده یازدهم جدول قرار گرفته تا موجی از نارضایتی در هواداران استقلال ایجاد شود. به همین بهانه به بررسی عملکرد علیرضا منصوریان در چهار هفته ابتدایی همه ادوار گذشته لیگ برتر می‌پردازیم.

سرمربی کنونی تیم استقلال چهارمین دوره حضورش در لیگ برتر بعنوان سرمربی را تجربه می‌کند. وی برای اولین بار در هشمین دوره از رقابت‌های لیگ برتر قبای سرمربیگری بر تن کرد و روی نیمکت تیم فوتبال پاس همدان نشست. منصوریان در پایان هفته نهم این فصل از سمت خود در تیم پاس همدان کنار رفت و تا لیگ چهاردهم فعالیت های مربیگری او در سطح ملی بود. وی در این مدت بعنوان دستیار افشین قطبی در تیم ملی بزرگسالان، سرمربی تیم های ملی امید و زیر ۲۲ سال و آنالیزور کارلوس کی‌روش در تیم ملی بزرگسالان فعالیت کرد و از لیگ چهاردهم بار دیگر به لیگ برتر بازگشت.

منصوریان در لیگ های چهاردهم و پانزدهم با نفت و در لیگ های شانزدهم و هفدهم با استقلال در لیگ برتر روی نیمکت رفت.

* پاس همدان

منصوریان کار خود را با سرمربیگری پاس همدان در فصل ۸۹-۸۸ آغاز کرد. وی در چهار هفته ابتدایی لیگ هشتم تنها یک امتیاز گرفت. سه شکست و تنها یک نتیجه مساوی حاصل چهار هفته ابتدایی وی با این تیم در اولین دوره از حضور حرفه‌ای خود روی نیمکت یک تیم لیگ برتری بود. منصوریان در پایان هفته نهم و در حالی که با ۱ پیروزی، سه مساوی و ۵ شکست توانسته بود ۶ امتیاز برای این تیم کسب کند با تصمیم رییس هیات مدیره باشگاه به همراه مدیرعامل و سرپرست وقت از کار برکنار شدند.

* نفت تهران - فصل اول

منصوریان در چهاردهمین دوره از لیگ برتر با نفت تهران به این مسابقات بازگشت. عملکرد تیم نفت در چهار هفته ابتدایی از لیگ چهاردهم ۲ پیروزی، یک مساوی و یک شکست و کسب ۷ امتیاز بود. نفت تهران در پایان هفته چهارم در لیگ چهاردهم در جایگاه ششم جدول قرار داشت. تیم نفت تهران در پایان این فصل در حالی به مقام سوم رسید که تا آخرین دقیقه از آخرین بازی فصل شانس قهرمان شدن در آن مسابقات داشت. این تیم در همان فصل تا فینال جام حذفی و مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا هم پیش رفت.

* نفت تهران- فصل دوم

تیم فوتبال نفت تهران در فصل ۹۵-۹۴ با دومین فصل حضور علیرضا منصوریان بعنوان سرمربی در این تیم در پایان ۴ هفته ابتدایی فصل با ۳ مساوی و یک شکست و کسب تنها ۳ امتیاز در رده ۱۲ جدول رده بندی قرار داشت. تیم نفت در پایان فصل با کسب ۴۹ امتیاز در جایگاه پنجم قرار گرفت.

* استقلال - فصل اول

اولین سال حضور علیرضا منصوریان در استقلال بعنوان سرمربی در فصل گذشته بود. منصوریان سال را با استقلال خوب آغاز نکرد و در پایان هفته چهارم تنها ۲ امتیاز کسب کرده بود. آبی پوشان با منصوریان در هفته نخست مقابل نفت تهران با نتیجه ۱-۱ متوقف شدند، در هفته‌های دوم و سوم با نتایج مشابه ۲-۱ مقابل استقلال خوزستان و صنعت نفت آبادان مغلوب شدند و در هفته چهارم مقابل پیکان به تساوی ۱-۱ رسیدند.

این تیم در پایان هفته چهارم با تنها دو امتیاز در جایگاه پانزدهم جدول قرار داشت. اما در پایان فصل موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی لیگ برتر شدند.

* استقلال - فصل دوم

منصوریان در این فصل هم کارش را با تیمش با همان روال همیشگی آغاز کرد. یعنی آغازی که نه تنها طوفانی نیست، بلکه پایین‌تر از حد متوسط و نزدیک به ضعیف است. گرچه عملکرد استقلال نسبت به چهار هفته ابتدایی فصل گذشته به مراتب بهتر است، اما این تیم مطابق نظر هواداران استقلال نتوانسته نتیجه بگیرد. یک پیروزی مقابل تراکتورسازی، شکست مقابل صنعت نفت و سایپا و مساوی برابر استقلال خوزستان و کسب تنها ۴ امتیاز باعث شده تا این تیم جایگاهی بهتر از رده یازدهم جدول نداشته باشد.

* عملکرد کلی در لیگ برتر

علیرضا منصوریان تاکنون ۱۰۳ بار بعنوان سرمربی در لیگ برتر روی نیمکت سه تیم پاس همدان، نفت تهران و استقلال نشسته است. وی ۹ بار با پاس همدان، ۶۰ بار با نفت تهران و ۳۴ بار با استقلال در لیگ برتر به میدان رفته است.

ماحصل ۱۰۳ بار حضور منصوریان در لیگ برتر با این سه تیم به شرح زیر است:

​۴۷ پیروزی، ۳۳ مساوی و ۲۳ شکست. ۱۲۶ گل زده و ۸۶ گل خورده و ۱۷۴ امتیاز.