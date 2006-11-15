تدوین شیوه نامه ارتقای بهداشت روانی دانشجویان / ابلاغ طرح پیشگیری از مصرف مواد مخدر به دانشگاه ها

دکتر "فرامرز سهرابی" - مدیر دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح های اساسی دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم در رابطه با بهداشت روانی اجتماعی دانشجویان است گفت: اجرای شیوه نامه ارتقاء بهداشت روانی دانشجویان آسیب پذیر و در معرض خطر نیز به این منظور در دستور کار دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم قرار دارد.

وی اظهار داشت: همچنین در راستای طرح غربالگری، سلامت روانی دانشجویان ورودی 86 -85 در تمام دانشگاه های کشور به وسیله پرسشنامه سلامت روان عمومی مورد بررسی قرار می گیرد.

5/20 درصد دانشجویان در معرض مصرف مواد مخدر قرار دارند

مدیر دفتر مرکزی مشاوره از انجام طرح پژوهشی پیشگیری از مصرف مواد مخدر در دانشگاه ها خبر داد و گفت: با توجه به اینکه 5/20 درصد از کل دانشجویان را دانشجویان در معرض مصرف مواد مخدر تشکیل می دهند طرح جامع پیشگیری از مصرف مواد مخدر تدوین و به دانشگاه ها ابلاغ شده است.

وی در تشریح وضعیت دانشجویان در معرض مواد مخدر افزود: این دسته از دانشجویان اطلاعات کمتری در رابطه با مواد مخدر دارند و لزوما معتاد نیستند. آنها از حمایت های اجتماعی کمتری برخوردارند و دارای خانواده های گسسته هستند.

سهرابی با اشاره به برگزاری کارگاه های آموزشی در رابطه با بهداشت روان اضافه کرد: کارگاه های اصول و مهارت های مشاوره تلفنی با همکاری دانشگاه تهران، کارگاه کدگذاری و تشخیص اختلالات روانی، کارگاه آموزشی رابطین تخصصی پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی در دانشگاه ها، کارگاه پیشگیری از مصرف مواد و خودکشی و همکاری در برگزاری کنگره هنر درمانی نیز در برنامه کاری دفنر مرکزی مشاوره وزارت علوم برای سال جاری قرار دارد.