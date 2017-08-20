بهبود روند تشخیص بیماری با استفاده از MRI چند رنگ

به گزارش خبرنگار مهر، تکنیک های فعلی MRI مبتنی بر یک کنتراست واحد هستند که برای وضوح بیشتر تصاویر داخل رگ بیمار تزریق می شود.

در متد جدید در ابتدا از دو کنتراست استفاده می شود که به پزشک اجازه می دهد تا در یک بار MRI، چندین مشخصه اعضای داخلی بیمار را ترسیم کند. این شیوه می تواند هم یک وسیله تحقیقاتی باشد و هم به تشخیص بیماری کمک کند.

کریس فلاسک، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه وسترن ریزرو اوهایو، در این باره می گوید: «روش ما برای اولین بار امکان تشخیص همزمان دو عامل کنتراست MRI مختلف را فراهم می سازد.»

دو عامل کنتراست می توانند یک بافت خاص را هدف قرار دهند و یک کنتراست برای نشان دادن بافت سالم طراحی شده است. روش جدید می تواند مقایسه های فوری بین نحوه توزیع هر عامل کنتراست را در یک بیمار انجام دهد.

به گفته فلاسک، «این قابلیت تشخیص چندعاملی توانایی تبدیل تصویربرداری مولکولی را دارد، زیرا مسیر انتقال اصلی را برای مطالعات در بیماران فراهم می کند.»

در این مطالعه، محققان توضیح دادند که چگونه دو عامل کنتراست، گادولینیم و منگنز، می توانند در طول MRIها شناسایی و به طورمستقل اندازه گیری شوند.

فلاسک در ادامه می افزاید: «در این مقاله اولیه، ما روش جدیدی را تأیید کردیم که امکان بررسی مطالعات کاربردی در مورد سرطان، بیماری های ژنتیکی مانند فیبروز کیستیک و بیماری های متابولیکی مانند دیابت را فراهم می کند.»