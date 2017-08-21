عباس حاج کناری در حاشیه آخرین روزهای اردوی آزادکاران اعزامی به رقابتهای جهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آزادکاران ملی پوش پس از برگزاری چندین مرحله اردوی آماده سازی، توانستند فشار تمرینات را به خوبی پشت سر بگذارند و هم اکنون به مرحله نهایی و تیپرینگ اردوی آخر رسیده اند. ما تاکنون هر کاری که باید انجام می دادیم اجرایی کردیم و از این پس باید منتظر حضور موفق بچه ها در رقابتهای جهانی باشیم.

وی با اظهار رضایت از وضعیت روحی و جسمی مسافران رقابتهای جهانی خاطر نشان کرد: آزادکاران به نحو احسن در طول این تمرینات ظاهر شدند و به آمادگی لازم رسیده اند، البته برخی از بچه ها کمی دچار ضرب خوردگی در تمرینات شدند که این مساله در کشتی عادی است و مطمئنا تا زمان اعزام برطرف خواهد شد.

مربی تیم ملی کشتی آزاد در پاسخ به این سوال که پیش‌بینی اش از تیم کم تجربه و جوان اعزامی به رقابتهای جهانی چیست، گفت: ما اگر به دنبال پشتوانه سازی و جوانگرایی برای المپیک ۲۰۲۰ هستیم باید این کار را انجام می دادیم. در نتیجه این ریسک بزرگ در رقابتهای جهانی صورت می گیرد. البته باید به این نکته اشاره کرد که بضاعت کشتی ما طبق فرایند تیم ملی و رقابتهای انتخابی همین است.

حاج کناری ادامه داد: صلاحدید و مصلحت متولیان کشتی و شورای فنی این بود که قبل از المپیک باید تغییر نسل و خانه تکانی در جهانی صورت می گرفت که به نظر من به رغم انجام یک ریسک بزرگ، می توان به آینده این آزادکاران امیدوار بود. البته همین جوانان باید بدانند که رقابتهای جهانی با تمامی میادین فرق دارد و بسیار متفاوت است.

وی افزود: تجربه نشان داده جوانان با حضور در تیم هایی که ستاره چندانی ندارند، انگیزه دو چندانی برای عرض اندام و درخشش پیدا می کنند. البته هر کدام از همین جوانان برای خود وزنه ای هستند که حالا فرصت بزرگی برای اثبات شایستگی بدست آورده اند.

مربی تیم ملی کشتی آزاد در پایان با اشاره به حسن یزدانی و توان بالای او نیز گفت: جوانان تیم اعزامی به رقابتهای جهانی باید مثل حسن یزدانی قدر فرصت ها را بدانند و بتوانند اینگونه به قله رفیع ورزش در المپیک برسند. یزدانی نیازی به تعریف ندارد و در عمل نشان داده در هر میدان بین المللی و دلخلی فقط و فقط به قهرمانی می اندیشد. ملی پوشان جوان هم باید در غیبت بزرگانی مثل حسن رحیمی، کمیل قاسمی و رضا یزدانی، خودشان را به مربیان اثبات کنند و از اینکه زیاد برای رقبا شناخته شده نیستند به بهترین شکل استفاده کنند.

اعضای تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در رقابتهای جهانی ۲۰۱۷ فرانسه، ظهر روز سه‌شنبه ۳۱ مردادماه، تهران را به مقصد شهر پاریس محل برگزاری این رقابتها ترک خواهند کرد.