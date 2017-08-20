شکاف ۴۰ درصدی درآمد بین ساکنان شهروروستا/فعالیت۳۳هزار دهیاردرکشور

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله رضایی ظهر یکشنبه در جلسه تبیین و آموزش سامانه جامع آمار و اطلاعات آبادی های کشور که در استانداری خراسان رضوی برگزار شد با اشاره به روند تحولات جامعه روستایی اظهار کرد: رویکرد دولت یازدهم و دوازدهم به روستاها نگاه برخورداری نیست بلکه توسعه ای است.

وی افزود: ۳۳ هزار دهیاری فعال در کشور داریم که باید آمار و اطلاعات محل فعالیت خود را به لحظه ثبت نمایند. همچنین مراکز آماری باید یک مراکز بی طرف باشند و استانداردهای بین المللی و ملی رعایت شود.

معاون امور زیربنایی معاونت مناطق محروم و توسعه روستایی رئیس جمهوری، با اشاره به اینکه در سال ۶۰ جمعیت روستاها و شهرها برابر بود گفت: اگربا روند تبدیل نقاط روستایی به شهری مقابله می شد اکنون نیز شاهد جمعیت برابر روستا و شهر بودیم . خراسان رضوی از نظر جمعیت روستایی در کشور رتبه ۲۱ را به خود اختصاص داده است و نرخ رشد جمعیت روستایی در این استان ۶ دهم درصد است.

وی بیان کرد: تعداد آبادی های دارای سکنه در سرشماری سال ۹۵، بیش از ۶۱ هزار و ۷۴۰ آبادی بوده که در سرشماری سال ۹۶ بیش از ۵۳۶ آبادی به این تعداد اضافه شد ه است.

رضایی با اشاره به شاخص های اقتصادی کشور گفت:نرخ رشد اقتصادی در جامعه روستایی ۲/۱ درصد بوده و نرخ تورمی که عمدتا در جامعه روستایی داریم بیشتر از نرخ تورم شهری است.

وی ادامه داد:به صورت کلی در جامعه شهری و روستایی، هزینه ها بیشتر از درآمدها است اما در این دو سال، درآمد خانواده های روستایی در سطح کشور از هزینه هایشان بیشتر شده است و در خراسان رضوی این روند کاهش پیدا کرده است.

رضایی در خصوص سامانه جامع آمار و اطلاعات آبادی های کشور گفت: ۳۳ هزار دهیار در شبکه روستایی داریم که می توانند به این سامانه وصل شوند، همچنین هشت هزار نفر عضو شوراهای اسلامی هستند.

وی ادامه داد: ۷۰ درصد راه های روستایی آسفالت است که ۹۲ درصد جمعیت روستایی را تحت پوشش قرار می دهد. روستاهای ۲۰ خانوار به بالا در سال ۹۵، دو هزار و ۶۰۰ روستا بوده که نسبت به سال ۹۰، ۷۵ روستا افزایش داشته است.

معاون امور زیربنایی معاونت مناطق محروم و توسعه روستایی رئیس جمهوری ابراز کرد: شکاف درآمدی و هزینه بین جامعه روستایی و شهری ۴۰ درصد است که باید کاهش پیدا کند.