کتاب "اسلام، مسیحیت و سنت" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، واژه سنت در ادیان اسلام و مسیحیت از مفاهیم متعددی برخوردار است، اما درهر دو دین در مقایسه با سالهای گذشته خود یک دوره زمانی را به عنوان سال طلائی سنت تلقی می کنند.

نویسنده این اثر، موضوعاتی چون بنیادگرایی، استفاده از استدلال، اجتهاد، مقایسات اولیه میان برخی فرقه های اسلام و مسیحی را به عنوان مقایسه مفهوم سنت در اسلام و مسیحیت مورد بررسی قرار داده است.

آیان ریچارد نیتون همچنین اظهار داشته است که بسیاری از متفکران اسلام در قرن بیستم نقطه نظرات مشترکی در زمینه اجتهاد دارند.

نویسنده همچنین منابع اولیه و منابع ثانویه بسیاری از جمله تفاسیر روزنامه ها، مجلات، اسناد و نامه ها را مورد بررسی قرار داده است.

کتاب "اسلام، مسیحیت و سنت" همچنین تمایل سنتگرایان امروز اسلام و مسیحیت برای احیای عصر طلائی را مورد تأکید قرار گرفته است.

آیان نیتون مدرس مطالعات عربی دانشگاه لیدز و نویسنده 16 کتاب از جمله واژه نامه مردمی اسلام(1997)، آداب صوفی: جهان موازی(2000)، دانشنامه دین و تمدن اسلام(2006) است .

