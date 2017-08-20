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۲۹ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۲۹

مسابقات قرآن کریم سازمان فنی و حرفه‌ای در لرستان برگزار می‌شود

مسابقات قرآن کریم سازمان فنی و حرفه‌ای در لرستان برگزار می‌شود

خرم‌آباد- مرحله منطقه‌ای ششمین دوره مسابقات قرآن کریم سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در غرب کشور، به میزبانی لرستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قرآنی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور هر ساله در ۵ رشته حفظ، ترتیل، قرائت، مفاهیم و اذان برگزار می شود، مرحله استانی ششمین دوره از این مسابقات در تیرماه ۹۶ برگزار شد و برگزیدگان مرحله استانی به مرحله منطقه ای راه یافتند.

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای لرستان در مرحله منطقه ای این دوره از مسابقات، در غرب کشور، میزبان استان های کردستان، کرمانشاه، ایلام و همدان خواهد بود که این مسابقات در سی و یکم مردادماه ۹۶ برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش، جلسه هم اندیشی برگزاری این مسابقات با حضور مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان، معاونین و رؤسای ستادی اداره کل برگزار شد و کارکنان نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با نحوه برگزاری مسابقات، مراسم افتتاحیه و اختتامیه، اسکان میهمانان و …. ارائه دادند. همچنین کمیته اجرایی برای برگزاری هرچه بهتر این مسابقات تشکیل و سید مهدی موسوی به عنوان دبیر اجرایی مسابقات انتخاب شد.

کد مطلب 4064394

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