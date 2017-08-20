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۲۹ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۰۲

آغاز تور کنسرت‌های گروه «هوروش»/ جزیره کیش میزبان شد

آغاز تور کنسرت‌های گروه «هوروش»/ جزیره کیش میزبان شد

گروه موسیقی «هوروش» در تازه ترین دور برگزاری کنسرت های خود ابتدا در جزیره کیش و سپس در سایر شهرهای کشور میزبان طرفداران خود خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید فریزند مدیر «هوروش بند» در ارتباط با تور کنسرت‌های این گروه توضیح داد: ما از ۲ شهریورماه به صورت رسمی تور کنسرت‌های خود را آغاز می‌کنیم به همین منظور اولین کنسرت ما در جزیره زیبای کیش خواهد بود. پیش از کنسرت در جزیره کیش یک قطعه جدید منتشر خواهیم کرد و بعد از آن برای کنسرت در شهر آبادان برنامه ریزی می‌کنیم.

وی گفت: برای کنسرت‌های پیش رو ضمن اجرای قطعات منتخب، پنج تا شش قطعه جدید که تا به حال منتشر شده اند اجرا می شود، این در حالی است که تا قبل از کنسرت در تهران تلاش می‌کنیم تا ۲ قطعه جدید را منتشر کنیم که این اتفاق منوط به صدور مجوز این قطعات تا پیش از برگزاری برنامه های ماست.

فریزند در ارتباط با کنسرت در شهر تهران نیز افزود: تاریخ کنسرت تهران قطعی شده و پس از کسب مجوزهای لازمه آن را اعلام خواهیم کرد، این کنسرت اواخر شهریورماه برگزار می‌شود و ادامه تور در نیمه دوم سال برگزار خواهد شد.

گروه «هوروش» تاکنون  قطعات «عاشقم»، «ماه دلم»، «به کی پز میدی»، «آخر منو به باد داد»، «مجنون» و «یاد تو می‌افتم» و «خنک شد دلت» را با مجوز دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر کرده است.

کد مطلب 4064408
علیرضا سعیدی

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