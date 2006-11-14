84 واحد مسکونی برای مددجویان بهزیستی احداث می شود

مجتبی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: تا کنون 16 واحد مسکونی به مددجویان و معلولان تحت پوشش بهزیستی تحویل داده شد که 580 میلیون ریال از اعتبارات استانی مشارکت های مردمی هزینه شد.

وی با بیان اینکه ، سه چهارم مددجویان بهزیستی فاقد زمین مسکونی می باشند تصریح کرد: 4 هزار و 52 مددجو بدون مسکن در استان وجود دارد که مردم خیر با اهداء زمین در تامین مسکن به این افراد کمک می کنند.

به گفته محمدی ، 4 میلیارد ریال تسهیلات مسکن به 400 مددجو معلول در هفت ماهه گذشته پرداخت شد.

معاون مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی مازندران در بخش دیگری از سخنانش از افزایش 53 درصدی کمک های مردم مازندران به اداره کل بهزیستی در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: این کمک ها با 53 درصد افزایش به بیش از 5/8 میلیارد ریال رسید.

محمدی خاطر نشان کرد: از این مبلغ بیش از 2 میلیارد ریال نقدی و 5/4 میلیارد ریال غیرنقدی و حدود 2 میلیارد ریال دیگر نیز خدماتی بوده است.